Corona-Krise: Großveranstaltungen in Augsburg stehen auf der Kippe

So kennt man die Sommernächte in Augsburg. Ob das dreitägige Stadtfest Ende Juni ausgetragen wird, ist wegen der Coronakrise offen.

Großveranstaltungen sollen wegen der Corona-Pandemie in Deutschland bis mindestens 31. August untersagt bleiben. Welche Events fallen in Augsburg aus?

Von Miriam Zissler

Die Vorgaben der Bundesregierung, die am Mittwochabend bekannt gegeben wurden, lassen wenig Spielraum: Großveranstaltungen sollen wegen der Corona-Pandemie in ganz Deutschland bis mindestens 31. August grundsätzlich untersagt bleiben. Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen durch die Länder getroffen werden.

Corona-Krise: Fallen Modular, Sommernächte und Radlnacht aus?

In den kommenden Monaten stehen in Augsburg eine Reihe von Großveranstaltungen an, die damit allsamt auf der Kippe stehen dürften: Allein zu Events wie dem Jugendfestival Modular (11. bis 13. Juni), den Sommernächten (25. bis 27. Juni) sowie der Radlnacht (11. Juli) würden jeweils tausende Besucher erwartet.

Ministerpräsident Markus Söder stellt um 12.30 Uhr auf einer Pressekonferenz den weiteren Fahrplan Bayerns im Hinblick auf die Corona-Pandemie vor. Dort wird er sich auch zu den Großveranstaltungen äußern. Die Stadt erwartet eine genauere Definition des Begriffs Großveranstaltung und will ihrerseits auf ihrer Pressekonferenz um 14.30 Uhr ebenfalls zu diesem Thema informieren.

Stadt informiert auf einer Pressekonferenz

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise informiert Oberbürgermeister Kurt Gribl ( CSU) im Live-Stream zusammen mit Bürgermeisterin Eva Weber (CSU), Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD), sowie dem ärztlichen Leiter des Krisenstabs, Prof. Axel R. Heller, über aktuelle Entwicklungen.

Im Mittelpunkt stehen die angekündigten Maßnahmen-Lockerungen für Schulen, Handel und Gewerbe und was sie für Augsburg bedeuten. Auch vom Verbot von Großveranstaltungen sei eine Vielzahl von Anlässen in der Stadt (beispielsweise Modular-Festival, Radlnacht) betroffen, heißt es in einer Mitteilung. Wie mit dieser Situation umzugehen ist, wird auf der städtischen Pressekonferenz thematisiert.

