Corona-Krise in Augsburg: Es wird noch ein langer Weg

Plus Die Lage fühlt sich ein wenig an wie bei einer Bergtour: Das Gipfelkreuz ist in Sicht, aber es ist noch ein weiter Weg. So ist es auch mit der Corona-Lage in Augsburg.

Die Lage fühlt sich ein wenig an wie bei einer Bergtour. Das Gipfelkreuz ist in Sicht. Und damit auch das ersehnte Etappenziel, ab dem es wieder einfacher wird. Doch Bergsteiger wissen: Es kann noch ein zäher Weg werden bis zum Gipfel, auch wenn er zum Greifen nah scheint. Unterwegs lauern Spalten und Abbrüche – und es ist nicht selten so, dass solche Unternehmungen auf den letzten Metern scheitern.

So ist es auch mit Corona. Die Zahlen sinken, die Menschen sehnen sich danach, endlich wieder mehr Freiheiten – oder besser gesagt ihre Rechte – genießen zu können. Doch die Politik zögert. Zu ungewiss scheint die Frage, wie sich die Virusmutationen auf die weitere Entwicklung der Pandemie auswirken. Für die Verantwortlichen in Bund und Land, aber auch in Augsburg, bleibt es, um beim Bergmotiv zu bleiben, eine Gratwanderung.

Corona: Keiner will in Augsburg mehr eine Situation erleben wie im Oktober

Keiner will mehr eine Situation erleben wie im Oktober, als die zweite Welle Augsburg überrollte und die Uniklinik an den Rand des Kollaps bracht. Deshalb auch die „Sondereinheit“, die speziell den Mutationsfällen nachgehen soll. Alles wird auch diese Arbeitsgruppe der Stadt nicht verhindern können. Sie ist aber mehr als nur Schaufensterpolitik. Die Stadt will keinesfalls Sicherheitsmaßnahmen versäumen – und das ist gut. So rückt das Gipfelkreuz vielleicht doch näher.

Lesen Sie den zugehörigen Artikel: Trotz deutlich mehr Fällen von Corona-Mutationen will Augsburg Regeln lockern

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen