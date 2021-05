Augsburg

vor 1 Min.

Endlich wieder ins Straßencafé: So kommen die Lockerungen in Augsburg an

Plus Mit den Corona-Lockerungen öffnet in Augsburg die Außengastronomie, Einkaufen ist ohne Test möglich. Für manchen fühlt es sich wie ein Stück wiedergewonnene Freiheit an.

Von Michael Hörmann

Es ist Tag eins größerer Lockerungen in der Stadt nach langen Wochen der Wartezeit, Augsburg macht wieder auf. Eine erste kleine Bilanz zeigt, dass Einkaufen ohne Test und eine geöffnete Außengastronomie mehr Leben in die Stadt bringen als in den Wochen zuvor. In der Fußgängerzone ist zur Mittagszeit jedenfalls einiges los. Teils stehen Kunden vor Geschäften an, um sich für den Einkauf registrieren zu lassen. Trotz des windigen Wetters sind auch die ersten Gäste anzutreffen, die in einem Straßencafé sitzen. Es ist regelrecht zu spüren, dass die Menschen auf diesen Tag sehnsüchtig gewartet haben. Dieser Tag verbreitet Zuversicht – das ist von Geschäftsleuten und Passanten immer wieder zu hören.

Themen folgen