Corona: Nahverkehr in Augsburg ist der Verlierer

Die Nutzerzahlen im Augsburger Nahverkehr sind gegenüber anderen Verkehrsgattungen eingebrochen. Das hat vermutlich auch psychologische Gründe.

Ob die Corona-Krise eine Zäsur im Mobilitätsverhalten ist, wird man erst in der Rückschau wissen. Noch gibt es keine verlässlichen Erhebungen, und die Erkenntnisse, die man hat, sind möglicherweise von anderen Faktoren wie dem Wetter überlagert. Stand heute muss man aber feststellen, dass der Nahverkehr zu den Verlierern der Corona-Pandemie gehört. Er hat massiv Fahrgäste verloren, während die anderen Verkehrsgattungen in etwa gleiche Nutzungszahlen haben. Die finanziellen Verluste der Stadtwerke werden durch staatliche Zuschüsse aufgefangen, doch mittelfristig ist das keine Lösung, die in Richtung Verkehrswende führt.

Nahverkehr in Augsburg: Eine psychologische Barriere

Aufs reduzierte Angebot dürfte der Fahrgastschwund nicht zurückzuführen sein, denn die 7,5 Minuten Abstand bei der Straßenbahn (morgens und mittags sind ohnehin Einlagewagen unterwegs) sind zwar eine Verschlechterung gegenüber dem Fünf-Minuten-Takt, aber sie sind in der Praxis hinnehmbar. Es dürfte sich eher um eine psychologische Barriere handeln: Das Risiko, sich in Bussen und Straßenbahnen zu infizieren, wird von Wissenschaftlern als gering beurteilt, weil man ja meist schweigend dasitzt, aber es ist nachvollziehbar, wenn Menschen größere Ansammlungen meiden.

Wie gewinnt man Fahrgäste zurück?

Die Frage wird sein, wie es den Stadtwerken gelingen wird, wieder Fahrgäste zurückzugewinnen. Womöglich wird das erst gelingen, wenn die Corona-Krise hoffentlich irgendwann ausgestanden ist. Aber diejenigen, die den Sommer über Geschmack am Radeln gefunden haben oder aufs Auto umgestiegen sind, wird man aktiv zurücklocken müssen, weil sie nicht unbedingt von selber wieder kommen.

