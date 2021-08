Corona-Pandemie

vor 12 Min.

Erfahrungsbericht: Wie genau wird die 3G-Regel in Augsburg kontrolliert?

Plus Wer nicht genesen, geimpft oder getestet ist, darf Innengastro, Kinos oder Friseure in Augsburg aktuell nicht besuchen. Aber wird das überhaupt kontrolliert? Unser Autor hat es getestet.

Von David Holzapfel

Die Kellnerin stößt ein schnaubendes Lachen aus. Ob es anstrengend sei, die 3G-Nachweise zu kontrollieren? "Ich hatte Gott sei Dank die letzten Tage frei", sagt sie. "Aber heute musste ich schon Leute wegschicken." Im Grunde sei es ja ganz einfach: Formular zeigen, fertig. "Aber das versteht nicht jeder." Viele schrieben auch einfach irgendeinen Mist auf den Kontaktzettel. Sie arbeitet in einem Kaffeehaus am Augsburger Rathausplatz. Bereits draußen am Eingang weist eine beschriftete Tafel darauf hin, was Kunden drinnen erwartet: Bleiben darf nur, wer unter 3G fällt. Für die Frau Mitte 40, lockiges Haar, ein abgekämpftes Lächeln hinter der FFP-2-Maske versteckt, bedeuten die neuen Regeln vor allem eines: jede Menge Stress.

