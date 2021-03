16:00 Uhr

Corona-Protest: Weniger Teilnehmer beim Autokorso am Sonntag in Augsburg

Plus Von 600 angemeldeten Fahrzeugen kamen am Sonntag rund 60, um bei einer Fahrt durch die Augsburger Innenstadt gegen die Corona-Politik zu protestieren.

Von Fridtjof Atterdal

Auch an diesem Wochenende kam es wieder zu einer Protestfahrt gegen die Corona-Politik durch die Augsburger Innenstadt. Nach Polizeiangaben war das Interesse an der Veranstaltung weit geringer als in den vergangenen Wochen. Nahmen zuletzt bis zu 500 Autofahrer an den Fahrten teil, waren es am Sonntag noch 60 Autos und fünf Motorräder. Trotzdem musste die Polizei mit einem großen Aufgebot von Einsatzkräften die Veranstaltung begleiten und relevante Straßen und Kreuzungen entlang der Aufzugsstrecke sichern.

Nach Auskunft der Polizei waren rund 600 Fahrzeuge für die Protestfahrt unter dem Titel "Freie Impfentscheidung, Lockdown beenden" gemeldet. Aus diesem Grund sei geplant gewesen, die Protestierer in Blöcken von 150 Autos fahren zu lassen, weshalb mit Behinderungen bis in den Abend hinein gerechnet wurde. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl hielten sich die Behinderungen in Grenzen, so die Polizei.

Corona-Autokorso in Augsburg unter anderem von "Grundrechte wahren" angemeldet

Die Veranstaltung wurde laut Polizei von denselben Veranstaltern angemeldet wie schon die vergangenen Korsos. Das war zuletzt unter anderem die Bewegung "Grundrechte wahren".

In der Vergangenheit nahmen bereits mehr Fahrzeuge an dem Autokorso teil. Bild: Peter Fastl (Archivbild)

Die Route des Autokorsos führte vom Messeparkplatz Süd über die Universitätsstraße und Friedrich-Ebert-Straße in die Innenstadt, wo sie unter anderem über Vogeltor, Leonhardsberg und Karlstraße zum Kennedy-Platz weiterführte. Über die Gögginger Straße und die Allgäuer Straße ging es zurück zur Universitätsstraße und den Messeparkplatz Süd.

