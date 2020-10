18:41 Uhr

Corona-Quarantäne: Curt-Frenzel-Stadion wird geschlossen

Nahezu das gesamte Personal des Augsburger Curt-Frenzel-Stadions ist unter Quarantäne. Bis Mitte des Monats bleibt die Sportstätte nur eingeschränkt nutzbar.

Von Stefan Krog

Das Curt-Frenzel-Eisstadion ist seit Montag geschlossen und wird erst am Mittwoch wieder teilgeöffnet, nachdem sich nahezu das gesamte Personal coronabedingt in die Quarantäne begeben muss. Das bestätigte die Stadt am Montagabend auf Anfrage unserer Redaktion. Das Stadion wird am Mittwoch, 7. Oktober, wieder täglich im Spätschichtbetrieb ab 15 Uhr öffnen. Schulsport- und Vormittagsbelegungen werden bis einschließlich Mittwoch, 14. Oktober, voraussichtlich ausfallen. Am 15. Oktober endet die Quarantäne des Stadionpersonals.

Curt-Frenzel-Stadion: Für Nutzer kein erhöhtes Infektionsrisiko

Wie die Stadt mitteilt, wurden Schulen, Vereine und Hobbygruppen informiert. Kontaktpersonen des Personals seien vom Gesundheitsamt ermittelt worden. Für Nutzer und Vereine bestehe im Stadion kein erhöhtes Infektionsrisiko, da dort die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln gelten. Nachdem das Haunstetter Eisstadion schon in den öffentlichen Publikumslauf gestartet ist, soll es im Curt-Frenzel-Stadion bei entsprechender Witterung ab 31. Oktober auf Bahn II soweit sein. Von den aktuellen Quarantänemaßnahmen sei dieser Termin nicht betroffen, so das Sport- und Bäderamt.

