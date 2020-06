vor 32 Min.

Corona-Regeln: Mann rastet in Tankstelle aus

Ein Mann ist in einer Tankstelle in der Schillstraße ausgerastet. Offenbar hatte ihn die Kassiererin mit einem kleinen Hinweis in Rage gebracht.

Eine Kassiererin ist am Montagvormittag in einer Tankstelle in der Schillstraße von einem Kunden verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei hatte die Frau den Mann zuvor darauf hingewiesen, dass er eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müsse.

Der Vorfall spielte sich den Angaben zufolge so ab: Ein etwa 30-jähriger Mann war gegen 8.35 Uhr in einer Tankstelle in der Schillstraße gerade dabei, zu bezahlen. Da er keine Mund-Nasen-Bedeckung angelegt hatte, sprach ihn die Kassiererin darauf an, so die Polizei. Daraufhin beleidigte der Kunde die 60-jährige Tankstellen-Mitarbeiterin und verließ nach dem Bezahlvorgang die Tankstelle.

Da sich der Mann jedoch weiterhin auf dem Gelände aufhielt, forderte ihn die Kassiererin auf, das Grundstück zu verlassen. Daraufhin kehrte der Unbekannte erneut an die Kasse zurück und schlug gegen die dort befindliche Plexiglasvorrichtung. Die Plexiglasplatte ging dabei zu Bruch und verletzte die Kassiererin leicht im Gesicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem unbekannten Mann aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 0821/323-2310. (jaka)

