Corona-Regeln in Augsburg: Im Freien braucht es keine Maskenpflicht

Plus Der Nutzen der Masken im Freien ist umstritten - zumal dann, wenn man sich gut aus dem Weg gehen kann. Auch in Augsburg könnte man deshalb auf die Maskenpflicht in der Innenstadt verzichten.

Die Maskenpflicht außerhalb geschlossener Räume war von Anfang an umstritten. Viele Experten sind überzeugt, dass das Infektionsrisiko im Freien deutlich geringer ist als im Innenbereich. Inzwischen stellt die Politik umfangreiche Lockerungen in Aussicht. Ministerpräsident Markus Söder sagte, er baue darauf, dass sich die Bürger verantwortungsvoll verhalten. Es ist deshalb auch an der Zeit, die Maskenpflicht im Freien zu kippen - zumindest in ihrer bisherigen Form. Wieso soll man in Teilen der Innenstadt selbst dann eine Maske tragen, wenn man sich gut aus dem Weg gehen kann – und selbst zu Zeiten, wo sonst kein Mensch unterwegs ist? Was ist so schlimm daran, sich auf eine Bank zu setzen und dort etwas zu essen oder zu trinken?

Abstand halten dürfte für den Infektionsschutz am wichtigsten sein

Solange man Abstand halten kann und nicht in Gruppen zusammensitzt, dürfte dem Infektionsschutz genüge getan sein. Das können Ordnungsdienst und Polizei nach wie vor kontrollieren, auch ohne Maskenpflicht. Zumal jene, die sich der Maskenpflicht verweigern wollen, das auch jetzt schon tun können – etwa, indem sie die Maske nur dann schnell hochziehen, wenn eine Streife naht. Augsburg ist bei den Regeln auch vom Freistaat abhängig. Doch die Stadt hat es in der Hand, einzuschätzen, ob und wo es Bereiche gibt, in denen Maske getragen werden muss.

