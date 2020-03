14:46 Uhr

Corona: Schuleinschreibung und weitere Termine betroffen

In Bayern sind die Schulen bis 19. April geschlossen. Die Einschreibung an Grundschulen findet aber statt.

Aufgrund der aktuellen Lage gibt es neue Richtlinien. Betroffen sind in Augsburg die Schuleinschreibung, das Tierheim und die neue Show von Chris Kolonko.

Von Miriam Zissler und Eva-Maria Knab

Die Schulen sind bis Ende der Osterferien geschlossen. An den Grundschulen der Stadt Augsburg wird dennoch für einen besonderen Anlass Betrieb herrschen: die Schuleinschreibung. Sie findet statt – allerdings unter anderen Voraussetzungen, wie Schulamtsdirektor Markus Wörle am Sonntag bekannt gibt. So können zum jeweiligen Einschreibungstermin an den Grundschulen keine Kinder mitgebracht werden. Wörle: „Es ist auf die derzeitigen Hygienehinweise zu achten und gegebenenfalls eine zeitliche Staffelung zu organisieren, sodass möglichst wenig Eltern im Schulhaus sind und die Sozialkontakte möglichst gering gehalten werden.“

Schulen in Augsburg: Hotlines für Eltern

Bei Rückfragen können sich die Eltern an die jeweilige Sprengelschule richten, oder die ab Montag, 16. März, von 13.30 bis 15 Uhr und ab Dienstag, 17. März, jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 15 Uhr täglich geschaltete und eingerichtete Hotline des Staatlichen Schulamtes kontaktieren. Dort können laut Wörle auch Fragen rund um die Schulschließung und deren Konsequenzen geklärt werden. Die Hotline des Staatlichen Schulamtes ist unter der 0821/324-6915 oder 0821/324-6949 erreichbar.

Wegen der aktuellen Coronavirussituation sind das Tierheim Augsburg und das Gut Morhard in Königsbrunn für Besucher bis zum 19. April geschlossen. Das teilt der Tierschutzverein Augsburg und Umgebung mit. Für Interessenten, die Tiere aus dem Heim haben wollen, können Einzeltermine vereinbart werden unter der Telefonnummer 0821/4552900 oder per E-Mail unter der Adresse info@tierheim-augsburg.de. Auch Tiernotfälle werden weiter angenommen.

Chris Kolonko: Start der neuen Show verlegt

Travestiekünstler Chris Kolonko verschiebt den Start seiner neuen Show „So wie jetzt“ im Augsburger Parktheater. Premiere wäre am Mittwoch, 18. März, gewesen. Vorstellungen waren bis 29. März geplant. Als neue Termine werden nun der 17., 18., 20. und 21. Juni, sowie der 24., 25., 26. und 28. Juni angegeben. Wie Kolonko mitteilt, können Besucher ihre aktuell gekauften Tickets zurückgeben. „Wir hoffen, dass viele Leute umbuchen.“ Offen sei derzeit, wie es mit der nächsten Dinnershow im Spiegelpalast zum Jahresende am Plärrer weitergeht. Die Show sei bereits fertig und die Künstler gebucht, so der Entertainer. Er wollte zum dritten Mal am Plärrer sein Zelt aufschlagen. Nun müsse die weitere Entwicklung in Sachen Virus abgewartet werden. (ziss, eva)

