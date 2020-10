13:14 Uhr

Corona: So ist die Situation in den Augsburger Hausarzt-Praxen

Wer sich auf Corona testen lassen muss, kann dies nicht nur im Testzentrum an der Messe tun. Auch Hausärzte in Augsburg bieten es an.

Von Jonas Voss

Seit rund zwei Wochen steigt die Zahl der Corona-Fälle in Augsburg stark an, und immer mehr Menschen lassen sich testen. Die Möglichkeit dazu gibt es am Messegelände, die Bäuerle-Ambulanz betreibt dort ein Testzentrum. Der Andrang ist zeitweise so groß, dass es bereits zu Verkehrsstauungen kam, weshalb die Kapazitäten nun ausgeweitet werden. Eine andere Möglichkeit, Corona-Verdachtsfälle abklären zu lassen, besteht bei niedergelassenen Ärzten. Über die Website der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns gibt es unter dem Reiter "Arzt-/Psychotherapeutensuche" die Möglichkeit, Ärzte in der Stadt zu finden, die einen Corona-Test anbieten.

Einer davon ist Markus Beck. Der Allgemeinmediziner ist Bezirksdelegierter des Bayerischen Hausärzteverbandes für Augsburg und betreibt eine Praxis in Oberhausen. Beck sagt, die Zahl der Corona-Tests in seiner Praxis hätte in den vergangenen Wochen "deutlich angezogen". Mittlerweile teste man jeden Tag auf Corona - ursprünglich habe die Praxis nur eine Corona-Sprechstunde anbieten wollen, nun gebe es sie "der Not gehorchend" sowohl am Mittag als auch am Abend. Corona-Verdachtsfälle müssen sich per Telefon ankündigen, um eine Ansteckung innerhalb der Praxis zu vermeiden. Das funktioniere meistens, aber nicht immer, erzählt der Hausarzt. Manchmal stünde jemand mit starken Erkältungssymptomen unangekündigt in der Praxis, da würden die bestehenden Hygienemaßnahmen gute Dienste leisten.

In den Augsburger Praxen ist ein "Mehraufwand" spürbar

"Es ist schon ein deutlicher Mehraufwand, aber man entwickelt eine gewisse Routine." Von Kollegen in Augsburg höre er Ähnliches zur Testlage. Viele der in seiner Praxis Getesteten befinden sich laut Beck im mittleren Lebensalter - meist handelt es sich aus Kapazitätsgründen um Patienten des Hausarztes. In Ausnahmefällen, sagt Beck, würde er aber auch Menschen testen, die nicht Patienten bei ihm sind. Bei der Auswertung der Tests erlebe er keine Verzögerungen: 24 bis 48 Stunden, nachdem die Virus-Proben eingereicht wurden, erhalte der Patient die Ergebnisse. Lediglich bei der Übermittlung der positiven Fälle an das Gesundheitsamt gebe es Probleme, erklärt Beck. Telefonisch sei die Behörde gar nicht zu erreichen, und auf eingesandte Faxe gebe es keine Rückmeldung.

Anstieg von positiven Corona-Tests in Hausarzt-Praxen

Ähnliche Erfahrungen mit dem Amt macht Eduard Prinz. Er sagt, ein Fax mit zu meldenden Fällen aus seiner Hausarzt-Praxis müsse er mehrere Male durchschicken, ehe es im Gesundheitsamt ankomme. Weil sich dort am Telefon niemand melde, wolle er Ergebnisse nun per E-Mail einreichen. Laut Prinz nimmt die Zahl der positiv Getesteten in seiner Praxis zu. Seit Mitte Oktober verzeichnete er 17 Positiv-Fälle, in der aktuellen Woche sind bis Donnerstagvormittag elf weitere hinzugekommen.

Prinz erklärt, er und seine Praxismitarbeiter würden sich mittlerweile wöchentlich selbst auf Corona testen, hinzu kämen etwa 15 weitere Tests pro Tag. Auf den Praxisbetrieb habe das noch keine großen Auswirkungen, aber die "Mehrbelastung" nehme von Woche zu Woche zu. Wer sich dort testen lassen möchte, muss sich telefonisch anmelden, der Mediziner nimmt auch praxisfremde Patienten an.

