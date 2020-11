18:00 Uhr

Corona-Testzentrum bietet mehr Termine – und ist schon wieder ausgebucht

Das Corona-Testzentrum der Stadt Augsburg am Messegelände hat weiterhin starken Zulauf.

Plus Am Augsburger Corona-Testzentrum ist ab sofort ist eine Terminvereinbarung zwingend nötig. Was Besucher, die das Messegelände ansteuern, sonst noch wissen müssen.

Von Michael Hörmann

Wer sich womöglich mit dem Coronavirus infiziert haben könnte, steuert in der Regel in Augsburg das Messezentrum an. Hier sitzt in der Messehalle 3a das große Corona-Testzentrum, das vom Notfall-Rettungsdienst Bäuerle-Ambulanz betrieben wird. 1200 Tests sind täglich möglich. Die Nachfrage ist weiterhin groß. Der Montag war wie viele andere Tage zuvor komplett belegt. Ab sofort gibt es keine Termine mehr ohne vorherige Anmeldung.

Die Regelung, dass Personen nur mit einem Termin getestet werden, gilt seit Montag. Wer keine Möglichkeit hat, sich online zu registrieren, kann sich nun aber bei einer telefonischen Hotline melden. Sie ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter der Nummer 0821/8086060 erreichbar. Das Testzentrum ist werktags von 8 bis 20 Uhr in Betrieb. Die Zufahrt erfolgt über die Firnhaberstraße. Die Halle 3a befindet sich im hinteren Bereich des Messegeländes.

Die Anmeldung ist auch telefonisch möglich

Wer keinen Termin hat, wird nun abgewiesen. "Für Kulanz kein Spielraum, da wir komplett ausgebucht sind", sagt Tobias Hock von der Bäuerle-Ambulanz. Die telefonische Hotline werde stark beansprucht, sagt Hock am Montagmittag: "Das Telefon klingelt ständig, vielfach haben Anrufer jedoch allgemeine Fragen." Bis Montagmittag hatten 15 Anrufer einen Termin für einen Corona-Test vereinbart.

Die Termine werden im 15-Minuten-Takt vergeben. Derzeit ist die Bäuerle-Ambulanz auf 1200 Tests am Tag ausgerichtet. Diese Zahl wird künftig auch an Samstagen erreicht. Die Ausweitung der Öffnungszeiten ist eine Reaktion auf die hohe Nachfrage. Das Testzentrum in Augsburg ist nicht allein auf Augsburger beschränkt, es steht prinzipiell für alle Bürger aus Bayern zur Verfügung.

Am Samstag, 14. November, ist Premiere für Tests an Wochenenden. Die Öffnungszeit ist etwas kürzer als unter der Woche. Von 9 bis 18 Uhr ist das Testzentrum offen. Es befindet sich in einem abgegrenzten Bereich des Messegeländes.

Alle Neuigkeiten zum Coronavirus in Augsburg lesen Sie in unserem News-Blog.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen