Corona-Zahlen in Augsburg steigen wieder - weil mehr getestet wird?

Die Zahl der Corona-Infizierten nahm in den letzten Tagen in Augsburg wieder deutlicher zu.

Plus War das Corona-Geschehen wochenlang vergleichsweise ruhig in Augsburg, steigen die Fälle nun wieder deutlicher. So schätzt die Stadt die Lage ein.

Von Jonas Voss

Seit dem Wochenende steigt die Zahl der Corona-Fälle in Augsburg deutlich an. Am Montag meldete die Stadt sieben neue Infektionen mit dem Coronavirus, am Dienstag wurden 13 neue Fälle bekannt, am Mittwoch dann erneut fünf. Wie kommt es zu der Steigerung? Die Stadt geht derzeit eher nicht davon aus, dass das der Beginn einer zweiten Infektionswelle ist. Die Infektionsketten seien derzeit auch alle noch nachvollziehbar, so die Auskunft des Gesundheitsamtes.

Die meisten der mit Corona Infizierten in Augsburg sind erkrankt

Seit 1. Juli kann sich jeder in Bayern kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen – egal, ob er Symptome hat oder nicht. Durchgeführt werden diese Tests von Hausärzten, respektive Vertragsärzten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Wie oft bereits in Augsburg so getestet wurde, weiß die Stadt laut eigener Aussage nicht. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) sagt, „ein geringer Teil der aktuell gestiegenen Fallzahlen könnte hierauf zurückzuführen sein.“

Bekannt ist, dass es im Servatiusstift, einem städtischen Altenheim, und dem Gymnasium Maria Stern Corona-Fälle gibt. Im Altenheim sind zwei Mitarbeiterinnen und eine isoliert untergebrachte Bewohnerin infiziert. An der Schule sind zwei Schülerinnen betroffen. Beide Einrichtungen haben sich aber nicht zu Brennpunkten entwickelt.

Mehr kann die Stadt laut Aussage des Umweltreferenten aus datenschutzrechtlichen Gründen zu den Entwicklungen nicht bekannt geben. Was die Stadt aber auf Nachfrage unserer Redaktion sagen kann: 16 von 18 der am Montag und Dienstag gemeldeten Infizierten sind mit Symptomen erkrankt, zwei Infizierte sind symptomlos. „Bei allen handelt es sich um leichte Verläufe“, erklärt Erben.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Augsburg steigt

Bisher kam Augsburg recht gut durch die Corona-Pandemie. Mit bisher rund 150 Infizierten pro 100.000 Einwohner lag Augsburg zuletzt unter den fünf am wenigsten betroffenen Landkreisen und kreisfreien Städten in Bayern. Auch die Zahl der Verstorbenen lag mit 15 – das sind umgerechnet rund fünf Tote pro 100.000 Einwohner – unter dem bayerischen Durchschnitt. Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Augsburg 460 Infektionen festgestellt.

Als akut infiziert gelten derzeit 28 Personen in der Stadt. Aktuell befinden sich 120 Kontaktpersonen in Quarantäne. In Bayern gilt eine Obergrenze von 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen – ab dieser Grenze sollen strengere Regeln eingeführt werden. In Augsburg ist der Wert in den vergangenen Tagen gestiegen, liegt mit aktuell 9 aber noch deutlich unter der Grenze.

