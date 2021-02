Corona in Augsburg: Die Entwicklung verliert nur langsam an Fahrt

Plus Die Infektionszahlen in Augsburg gehen trotz des Lockdowns nur langsam zurück. An den Einschränkungen führt dennoch kein Weg vorbei.

Die Beschränkungen, die die Bürger und die Wirtschaft seit Mitte Dezember hinnehmen müssen, sind immens. Die Regierung hat das Bremspedal bei den Einschränkungen weit durchgetreten, und trotzdem verliert die Entwicklung bei den Infektionszahlen in Augsburg nur langsam an Fahrt. Wozu das alles?

Die Antwort ist einfach: Weil es ohne die Einschränkungen eine völlig unbeherrschbare Situation gäbe. Zur Erinnerung: Die Uniklinik läuft am Anschlag und kann sich seit Monaten nur durchs Verlegen von transportfähigen Corona-Patienten über Wasser halten. Inzwischen ist die Lage etwas weniger angespannt, entspannt ist sie nicht.

Augsburg steht bei der Inzidenzentwicklung nicht glänzend da

Der Umgang mit der Pandemie gleicht besonders bei hohen Infektionszahlen dem Hantieren mit einem Kessel, der unter hohem Druck steht. Ein Fehler, und die Sache fliegt einem um die Ohren. Augsburg steht bei der Inzidenzentwicklung nicht glänzend da, aber in Bayern gibt es trotz Lockdowns noch oder schon wieder Landkreise, die mitunter deutlich über 200 liegen. In diese Größenordnungen sollte Augsburg auf keinen Fall mehr geraten. Das darf man bei allen Lockerungsdiskussionen, die gerade angesichts der Spannbreite an Inzidenzwerten zwischen den Landkreisen entstehen, nicht vergessen.

