Corona in Augsburg: Fragen und Antworten zur aktuellen Lage

Einzelhändler berichten, die Maskenpflicht in der Innenstadt verderbe vielen Kunden die Lust an einem Stadtbummel. Sie setzen aber darauf, bei einem Lockdown nicht schließen zu müssen.

Plus Wie leidet der Handel unter der Maskenpflicht? Was sagen Lokale zur erneuten Schließung? Wie wirkt sich die Testpanne auf Augsburgs Corona-Zahlen aus? Ein Überblick.

Augsburg lag beim Sieben-Tage-Wert laut Stadt am Mittwoch bei 224,2. Das Robert-Koch-Institut meldete gleichzeitig einen niedrigeren Wert von 179. Was stimmt?

Die Stadt teilt auf Nachfrage mit, dass sie die aktuellsten Zahlen direkt vom Gesundheitsamt hat. Das Amt leitet die Zahlen dann an das Landesamt für Gesundheit weiter, über diesen Weg kommen die Daten auch zum Robert-Koch-Institut in Berlin. Es gebe offenbar aber einen längeren Verzug, bis die Zahlen dort ankommen. Der Spiegel berichtete zuletzt, dass das ein deutschlandweites Phänomen sei. Rund 30 Prozent der vom RKI gemeldeten Sieben-Tage-Werte seien in den vergangenen Wochen unvollständig und fehlerhaft gewesen. Das Nachrichtenmagazin berichtete auch von IT-Problemen, dass teils Fälle auf den Meldewegen stecken geblieben seien.

Wie haben sich die verschärften Corona-Maßnahmen, etwa die Maskenpflicht, bisher auf den Handel in der Augsburger Innenstadt ausgewirkt?

Händler klagen über einen deutlichen Rückgang an Passanten. Die Maskenpflicht schränke die Lust am Bummeln ein, die steigenden Infektionszahlen verunsicherten die Menschen. „Weil Veranstaltungen wie Hochzeiten ausfallen und wieder mehr Menschen im Homeoffice arbeiten, ist auch der Bedarf für bestimmte Produkte nicht vorhanden“, sagt Karin Hoschek, die in der Philippine-Welser-Straße ein Schuhgeschäft hat. Selbst wenn der Handel, wie es derzeit geplant ist, von einem Lockdown ausgenommen wird, bekommt die Branche die Auswirkungen ihrer Meinung nach deutlich zu spüren. „Wenn keine Gastronomie mehr geöffnet ist und ich womöglich wieder weniger Leute ins Geschäft lassen darf, dann sind das Kriterien, die die Menschen von einem Besuch der Innenstadt abhalten“, ist sie überzeugt. Wer stehe schon gerne bei niedrigen Temperaturen und Regen vor einem Laden an. „Dann kommen nur noch die ganz Zähen“, befürchtet Hoschek.

Auch andere Händler fürchten diese Entwicklung. Von einigen hört man den Satz: „Wir müssen jetzt noch mitnehmen, was geht“. Ulrich Mayer, Inhaber des No.7 in der Steingasse und Vorsitzender des Einzelhandelsverbands, will aber auch eine positive Seite herausstellen: „Immerhin hat die Politik erkannt, dass eine Schließung des Einzelhandels bei einem neuen Lockdown nicht noch mal nötig ist. Wir hoffen darauf, dass das für die Kunden ein positives Signal ist, sie nach einer ersten Schockwelle zu einer neuen Normalität zurückfinden und wieder einkaufen gehen.“

Ab nächster Woche sollen die Lokale wieder schließen. Wie sehen Gastronomen die aktuelle Situation?

Seit 2013 betreibt Fedaie Jamshid das indische Restaurant „Sangam“ in der Altstadt. Aktuell, sagt er, wisse er nicht, ob das im Januar auch noch der Fall ist. Die geplanten Schließungen seien eine „Katastrophe“. Jamshid: „Wir können jetzt nur abwarten, obwohl wir sorgfältige Hygienekonzepte ausgearbeitet haben und uns daran halten“. Der einzige Lichtblick sei das Liefergeschäft, mit welchem man sich einigermaßen „über Wasser halten“ könne. Ähnlich sieht es im „Pastissima“ in der Nähe des Doms aus. Der Chef dort berichtet, es seien bereits viele Weihnachtsfeiern und andere Veranstaltungen abgesagt, die derzeit gültige Sperrstunde ab 21 Uhr würde „das Geschäft sehr erschweren“. Dass die Gastronomie erneut schließen muss, kann er nicht nachvollziehen. Man habe viel in Hygienemaßnahmen investiert.

Vor dem Restaurant Massimiliano in der Maximilianstraße standen diesen Sommer mehr Tische als sonst. Auch andere Gastronomen durften zusätzliche Plätze nutzen. Jetzt müssen die Lokale bald wohl wieder ganz schließen. Bild: Silvio Wyszengrad

Margarete Dömmez führt die Gaststätte „Bayerischer Löwe“ in Oberhausen. Für sie steht fest: Corona werde die Gesellschaft Jahre begleiten, da müssten andere Lösungen als Schließungen etwa der Gastronomie her. Das „Drei Königinnen“ in der Jakobervorstadt gab indes per Facebook bekannt, ab Donnerstag vorerst geschlossen zu haben. Die Mitteilung endet mit „wir wünschen euch eine gute Zeit und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen“.

Was sagen Industrie und Handwerk in Augsburg zu weiteren geplanten Einschränkungen?

In Industriebetrieben und im Handwerk sieht man einem drohenden Lockdown mit Sorge entgegen. Matthias Köppel, Leiter Standortpolitik bei der Industrie- und Handelskammer für Schwaben (IHK), sagt: „Wir erwarten, dass die politischen Entscheider in Berlin, München und Augsburg zeitnah auf den starken Anstieg der Corona-Virus-Infizierten reagieren werden. Angesichts der katastrophalen Auswirkungen des Frühjahr-Lockdowns auf die Wirtschaft, appellieren wir an die Politik, alle Möglichkeiten differenzierter Maßnahmen auszuschöpfen, damit ein flächendeckender und unspezifischer Lockdown vermieden werden kann.“ Die Handwerker befürchten unter anderem, dass Lieferketten unterbrochen werden und sie deshalb Aufträge nicht ausführen können.

Beim Augsburger Großlabor MVZ (früher Schottdorf) sind einem Zeitungsbericht zufolge zahlreiche Corona-Tests falsch positiv ausgefallen. Ist davon auch das Testzentrum an der Messe betroffen?

Nein. Im Testzentrum an der Messe, wo zuletzt täglich 900 bis 1000 Menschen getestet worden sind, ist der Fall kein Thema. Tobias Hock vom Betreiber Bäuerle Ambulanz teilt mit, man arbeite mit einem anderen Labor im oberfränkischen Hof zusammen. Er sagt: „Probleme wie im Bericht beschrieben sind uns nicht bekannt und es gibt auch diesbezüglich keine Hinweise“.

Können trotzdem Augsburger von der Testpanne betroffen sein - und müssen dann die Corona-Zahlen der Stadt korrigiert werden?

Ja. Die Stadt teilte inzwischen mit, dass nach Angaben des Labors wohl 31 Augsburger mit einem positiven Corona-Test von der Testpanne betroffen sein könnten. Diese Tests würden nun mit dem Labor noch mal überprüft. Zwar ist das Testzentrum nicht betroffen, das Gesundheitsamt lässt seine Tests direkt über das Landesamt für Gesundheit auswerten - und das Augsburger Uniklinikum analysiert seine Tests selbst. Aber: Man kann davon ausgehen, dass Hausärzte mit dem Labor zusammenarbeiten. Das MVZ Labor bietet in Augsburg auch eine eigene Abstrichstelle an - für Personen, die keine Symptome und keinen nachgewiesenen Kontakt zu Infizierten hatten. Man rechnet bei der Stadt aber nicht mit dramatischen Auswirkungen auf die Corona-Zahlen. Der Sieben-Tage-Wert werde sich wohl nicht signifikant ändern, so Gesundheits- und Umweltreferent Reiner Erben (Grüne).

Wie kam es zu dem Fehler und wie geht es für Betroffene weiter?

Die falsch positiven Tests sind an einer Klinik in Oberbayern aufgefallen. Ein zweiter Test ergab, von 60 zunächst positiven Patienten seien nur zwei tatsächlich infiziert gewesen, berichtet der Münchner Merkur. Die Geschäftsführerin des Labors erklärte laut Bericht, wegen eines Lieferengpasses habe man vorige Woche auf ein anderes Nachweismittel zurückgreifen müssen, das wohl nicht kompatibel gewesen sei. Thomas Wibmer vom Gesundheitsamt Augsburg sagt: „Unser Kenntnisstand ist, dass MVZ jetzt jene Personen anschreibt, bei denen das Testergebnis falsch ist. Personen aus Augsburg werden dann gebeten, sich erneut testen zu lassen und das neue Testergebnis dem Gesundheitsamt mitzuteilen. Sollten Augsburgerinnen und Augsburger betroffen sein, werden sie bei einem falschen Positiv-Befund entweder aus der Quarantäne entlassen oder es wird Quarantäne angeordnet, wenn der Befund falsch-negativ war.“

