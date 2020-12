Corona in Augsburg: Sieben-Tage-Wert steigt, neue Regel zu Mund-Nasen-Schutz

Was ich überhaupt nicht verstehe ist die Sache mit den Schutzmasken. In vielen Ländern sieht man diese überall und in manchen ist es Pflicht diese zu tragen. Mediziner und Politiker in Deutschland sind scheinbar schlauer als der Rest der Welt. Oder liegt es einfach nur daran, dass dies behauptet wird, weil diese nicht verfügbar sind? Wenn jetzt die Aufforderung zum tragen käme, dann gäbe es einen Krieg wie um das Klopapier. Es ist schon seltsam, dass banale Dinge wie desinektionsspray/Tücher/Mitel überhaupt nicht zu bekommen sind.und diese in anderen Ländern überall sogar kostenfrei zum Mitnehmen herumliegen. aber bei uns braucht man es nicht.

