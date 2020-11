vor 3 Min.

Corona zum Trotz: Augsburger Hollaria plant einen Faschingsball 2021

Plus Am Mittwoch beginnt die Faschingssaison. Doch das Coronavirus beherrscht auch die fünfte Jahreszeit. Die Augsburger Hollaria will sich davon nicht unterkriegen lassen.

Von Jonas Voss

Für den Faschingsverein Hollaria wird es am Mittwoch eine Premiere geben - denn an diesem Tag wird die Hollaria die "Närrische Zeit" erstmals in der über 50-jährigen Vereinsgeschichte digital eröffnen. Wer dabei sein möchte, kann über einen Livestream auf Facebook zusehen. In einem anderen Jahr wäre der Verein am 11. November in der City-Galerie, um dort um 11.11 Uhr die Faschingszeit einzuleiten. Doch 2020 steht im Zeichen des Coronavirus, und das macht auch nicht vor den Faschingsvereinen halt. Während etwa im Landkreis Dillingen bereits die gesamte Saison 2020/21 gestrichen wurde, geben sich die Verantwortlichen der Hollaria noch nicht ganz geschlagen.

Für die Faschingsgala 2021 in Augsburg bleibt die Hollaria flexibel

Hollaria-Präsidentin Anja Müller erklärt, man habe bis jetzt noch keine Veranstaltung für das Jahr 2021 abgesagt. Für die geplante Faschingsgala, den Gustl-Merkle-Ball am 12. Februar, gilt: "Wir müssen sehen, welche Auflagen bis dahin gelten - sicher ist aber, wir können ihn wohl nur ohne Einschränkungen stattfinden lassen." Mit einer reduzierten Gästezahl etwa wäre die Veranstaltung finanziell eine zu große Belastung. Vorerst gelten die Corona-Maßnahmen für größere Veranstaltungen bis 31. Dezember. Laut Müller sind die Vorbereitungen für den Hofball längst abgeschlossen, auch Moderator und Prinzenpaar sind bereits gefunden.

Beim Prinzenpaar handelt es sich um dasselbe wie aus der vergangenen Faschingssaison: Theresa II. und Max II. Der Grund dafür ist laut Präsidentin, dass man keinem neuen Paar die mögliche "Enttäuschung" einer Absage der Faschingssaison zumuten wollte. Und auch das Motto aus 2019/2020 wird fortgesetzt: Der Hofball im Februar wird sich - so denn er wirklich stattfinden kann - unter dem Motto "Meeresklänge 2.0" präsentieren. Man sei, sagt Müller, flexibel genug, um auf alle Eventualitäten ab dem neuen Jahr zu reagieren.

Theresa Brem und Max Bichler treten noch einmal als Prinzenpaar der Hollaria an. Bild: Augspurgia

Mit Kongress am Park und der City-Galerie habe man zwei Veranstaltungspartner an der Seite, die ebenso flexibel arbeiten würden. "Müssten wir bereits jetzt eine Zusage für den Hofball geben, würde er definitiv ausfallen." Der Kartenvorverkauf startet jedenfalls vorerst noch nicht, auch Plakate sind noch keine gedruckt. Wie die Präsidentin sagt, müsse man spätestens eine Woche vor dem Ball entscheiden, ob er stattfinden kann. In einer E-Mail habe der Dachverband Bund Deutscher Karneval (BDK) empfohlen, bis mindestens 6. Januar keine Fasching-Events zu planen. Nach der Veranstaltung am Rußigen Freitag tritt der Verein normalerweise auf weiteren Veranstaltungen auf, etwa vom Faschingssamstag bis Faschingsdienstag in der City-Galerie. Für solche Tage üben die Showtanzgruppen der Hollaria monatelang.

Eine Faschingssaison wie diese gab es noch nie

Doch auch das war in diesem Jahr nicht immer so einfach. Bereits während des Lockdowns im Frühjahr konnten die Garden der Hollaria nicht trainieren - und auch im aktuellen "Lockdown light" ist es nicht möglich. Als das Training wieder möglich wurde, hieß es für die "große Mannschaft" noch Ende Juli: Abstand halten. Hebefiguren haben so nicht eingeübt werden können, erklärt Müller. In anderen Jahren absolvieren die Showtänzer des Vereins 80 bis 100 Auftritte pro Saison - wie viele es dieses Jahr werden, weiß niemand.

Hollaria-Präsidentin Anja Müller und ihr Vorgänger Georg Rehm. Bild: Peter Fastl

"In der Geschichte der Hollaria ist dies eine einzigartige Situation", sagt Müller. Und klar, nur positiv gemeint ist diese Aussage nicht. Das letzte Mal, dass man sich habe Gedanken machen müssen um die Faschingsgala und andere Veranstaltungen, sei während des Zweiten Golfkriegs 1991 gewesen. Georg Rehm war lange Jahre Präsident des Vereins, heute ist er Ehrenpräsident, und erinnert sich auch an die Faschingssaison 1990/1991. Damals hätte man überlegt, aufgrund des Krieges die Saison zu beenden - sich aber letztlich dagegen entschieden. Eine eigenartige Zeit sei es dennoch gewesen, sagt Rehm. In dieser Saison jedenfalls, sagt die jetzige Präsidentin Müller, bleibe man "entspannt". Und für den Facebook-Livestream am 11.11. habe man viele Überraschungen vorbereitet.

