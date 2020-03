Coronakrise: Was wird aus den Augsburger Sommernächten?

Plus Der Osterplärrer wurde bereits abgesagt. Der Augsburger Firmenlauf wird verschoben. Die Augsburger Sommernächte sind für Ende Juni geplant. Bleibt es dabei?

Der Termin für die Augsburger Sommernächte steht seit Langem: Das Stadtfest soll in diesem Jahr von Donnerstag, 25. Juni, bis Samstag, 27. Juni, stattfinden. Wegen der Coronakrise wackelt dieser Termin. Noch ist nicht entschieden, ob das Stadtfest wie geplant über die Bühne geht.

Coronakrise in Augsburg: Das sagt der Veranstalter des Stadtfests

Veranstalter ist die Stadtmarketingabteilung Augsburg Marketing, die im Zusammenspiel mit der Stadt die Großveranstaltung organisiert. Ekkehard Schmölz sagte am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion, wie der Zeitplan jetzt aussieht: „Die Vorbereitungsarbeiten laufen derzeit weiter. Wir werden am 19. / 20. April die aktuelle Lage analysieren und dann gemeinsam mit der Stadtregierung eine endgültige Entscheidung treffen.“ Bis zum Ende der Osterferien am 19. April sind in Bayern alle großen Veranstaltungen verboten.

Zum dreitägigen Stadtfest kamen in den Vorjahren stets mehrere Zehntausende Besucher. Die vielen Schauplätze in der Innenstadt sind dabei stets gut besucht. Das Fest hat sich etwas verlagert, es konzentriert sich nicht mehr allein auf die Maximilianstraße.

Coronavirus: Die Fußball-Europameisterschaft im Sommer fällt aus

Eine Absage der Sommernächte gilt zum jetzigen Zeitpunkt als durchaus denkbar. Die Fußball-Europameisterschaft, die von 12. Juni bis 12. Juli geplant war, wird ins Jahr 2021 verschoben. Das Augsburger Stadtfest liegt inmitten der geplatzten Fußball-EM.

Wegen Corona wurden noch weit vor den zwischenzeitlich geltenden Ausgangsbeschränkungen das Gögginger Frühlingsfest und der Augsburger Osterplärrer ersatzlos gestrichen. Die Entscheidung fiel mehr als zwei Wochen zuvor.

