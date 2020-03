12:45 Uhr

Coronavirus: Auch die große Azubi-Messe in Augsburg fällt aus

Die Berufsinformationsmesse „Fit for Job“ muss wegen des Coronavirus verschoben werden.

Corona trifft die Wirtschaft in Augsburg ein weiteres Mal. Bitter für Schulabgänger: Die „Fit for Job“ wird verschoben. Was läuft jetzt mit Carolin Kebekus?

Von Michael Hörmann

Das Coronavirus bremst jetzt auch den Nachwuchs aus. Für junge Menschen, die sich auf den Einstieg in Berufsleben vorbereiten möchten, ist die Messe „Fit for Job“ eine sehr wichtige Anlaufstation. Das ist seit vielen Jahren bekannt. Die Messe findet regelmäßig im Frühjahr statt. Mehr als 10000 überwiegend junge Besucher kamen, um sich direkt bei Firmen und Bildungsträgern zu informieren. Der Termin für dieses Jahr war auf Samstag, 28. März, festgelegt. Dazu wird es nun aber wegen des Coronavirus nicht kommen.

Die beiden Wirtschaftskammern haben als Veranstalter die Fit for Job vorerst abgesagt. Ein neuer Termin wird gesucht. Für Schulabgänger ist die Verschiebung der Veranstaltung zum jetzigen Zeitpunkt bitter, da das Schuljahr dem Ende zusteuert.

IHK und Handwerkskammer haben mit der Verschiebung der Berufsinformationsmesse auf die allgemeine Entwicklung reagiert, die mit der Ausbreitung des Coronavirus zu tun hat. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern stehen auf der Kippe.

Coronavirus: Die Grindtec ist verschoben

Verschoben wurde in Augsburg bereits die internationale Fachmesse Grindtec, die Mitte März im Messezentrum hätte stattfinden sollen. Sie ist jetzt auf Mitte November terminiert. Die Veranstalter sind froh.

Die Messe Augsburg betont, dass es derzeit keine generelle Absage von Veranstaltungen gibt. Man stehe hier mit den jeweiligen Veranstaltern in Kontakt. Am Donnerstag, 26. März, soll die Komikerin Carolin Kebekus auftreten. Sie befindet sich mit ihrem Programm auf Deutschland-Tour.Wegen des Termins für die Grindtec muss ein Fendrich-Konzert aber weichen.

Die Grindtec wird verschoben. Bild: Annette Zoepf

Messechef Lorenz Rau erläutert, wie die Messe mit dem Gesundheitsaspekt umgeht: „Zusätzlich zum gewohnt hohen Standard an Hygiene, Sicherheit und medizinischer Versorgung haben wir weitere Hygienemaßnahmen veranlasst. Dazu gehören die Erhöhung der Reinigungsintervalle für Waschräume, Toiletten und Kontaktflächen an Türen und Treppen und die Aufstellung zusätzlicher Händedesinfektionsmittelspender für Gäste, Mitarbeiter und Partner.“

