vor 22 Min.

Coronavirus: Stadt trifft präventive Maßnahmen für Wahlen

Am Sonntag wird auch in Augsburg gewählt. Die Stadt trifft wegen des Coronavirus präventive Infektionsschutzmaßnahmen. Zudem gibt sie Wählern und Wahlhelfern Tipps.

Um die Augsburger vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus und anderen Krankheitserregern zu schützen, setzt die Stadt die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) für Veranstaltungen wie auch die Empfehlungen des Bayerischen Innenministeriums für die Kommunalwahlen in allen 208 Wahllokalen und in allen Auszählungsräumlichkeiten der Stadt Augsburg um.

Augsburgs OB Gribl: "Kein Grund, nicht zur Wahl zu gehen"

"Es gibt präventive Infektionsschutzmaßnahmen und wenn dazu noch die Hygieneregeln beachtet werden, dann besteht in Augsburg kein Grund, nicht zur Wahl zu gehen", sagt Oberbürgermeister Kurt Gribl zur aktuellen Situation.

So werden die Wahlkabinen nach Angaben der Stadt in den Wahllokalen mit größtmöglichem Abstand zueinander aufgestellt. Vor Ort soll auf wichtige Hygieneregeln hingewiesen werden. Dazu zählen: Husten- und Nies-Etikette, regelmäßiges Händewaschen, Hände aus dem Gesicht halten und Abstand zu niesenden oder hustenden Menschen halten. In jedem Wahllokal soll es auch die Möglichkeit geben, sich die Hände zu desinfizieren. Befinden sich die Wahlräume in Schulen, sind die Toiletten geöffnet und mit ausreichend Seife ausgestattet, weist die Stadt in ihrer Pressemitteilung darauf hin. Zudem würden die Räume regelmäßig gelüftet.

Coronavirus: Augsburgs Wähler sollen eigene Stifte mitbringen

Wählerinnen und Wähler werden gebeten, vor den Abstimmungsräumen zu warten, sodass jeweils nur die Wahlhelfer und die aktuell Abstimmenden gleichzeitig im Raum sind. Zur Abstimmung könne der eigene Kugelschreiber oder Filzstift (kein Bleistift) mitgebracht werden. Auch dies reduziere indirekte Kontakte. Über aktuelle Entwicklungen informiert die Stadt auf www.augsburg.de/coronavirus.

Wer an einer akuten Erkrankung leide oder in Quarantäne müsse, könne unter Vorlage eines Attests noch bis um 15 Uhr des Wahltags Briefwahlunterlagen beantragen. Alle anderen können laut Stadt Briefwahlunterlagen online bis Donnerstag, 12. März, 12 Uhr auf www.augsburg.de/kommunalwahl oder persönlich bis Freitag, 13. März, 12 Uhr in den Bürgerbüros beantragen.

Wer bislang noch keine beantragten Wahlunterlagen erhalten hat, wird gebeten, sich telefonisch beim Bürgeramt/Wahlamt unter (0821) 324-1950, -1951, -1952, -1953 oder -1954 zu melden. Die Wahlunterlagen würden dann unverzüglich zusammen mit einer Verlustanzeige zugesendet. Der ursprünglich erteilte Wahlschein werde für ungültig erklärt.

Von Seiten der Stadt Augsburg wird betont, dass die Maßnahmen nicht nur die Wahlberechtigten schützen, sondern auch die über 1700 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe.

Ausgezählt wird in diesem Jahr an drei Stellen: In der Erhard-Wunderlich-Sporthalle zählen rund 250 Personen Stimmen aus. Im Kongress am Park und in der Reischleschen Wirtschaftsschule würden unterschiedliche Räume genutzt, sodass sich maximal 300 Personen in einer Halle aufhalten. Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer würden über wichtige Hygieneregeln aufgeklärt und in einem persönlichen Brief über alle Maßnahmen zum Infektionsschutz informiert. Wer sich in den zurückliegenden 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, wird ausdrücklich aufgefordert, das Wahlhelferamt nicht auszuüben. (AZ)

