Coronavirus und die Wahl: Statt im Altenheim wird im Zelt gewählt

Am Sonntag ist Kommunalwahl. Auch wenn das Coronavirus immer stärkeren Einfluss auf das städtische Leben nimmt, geht die Stadt Augsburg fest davon aus, dass die Wahlen ordnungsgemäß über die Bühne gehen. Auch wenn einige Wahlhelfer abgesprungen sind, werden die Wahllokale besetzt sein. Es gibt auch genügend Wahlhelfer, die sich zur Verfügung stellen. Stadtdirektor Frank Pintsch sagte am Freitag, dass wie geplant 1700 Helfer im Einsatz seien. Einzelne Personen seien zwar aus Sorge vor Corona abgesprungen, doch sei Ersatz gefunden worden. „Alle Absagen konnten kompensiert werden“, sagt auch Wahlleiter Dieter Roßdeutscher.

In Augsburg gibt es 208 Wahllokale

Würde am Wahltag noch kurzfristig ein Wahlhelfer abspringen, wäre ebenfalls eine personelle Reserve vorhanden, hieß es am Freitag. 70 Personen stehen laut Pintsch parat: „Ich bin stolz darauf, dass viele Mitarbeiter der Stadtverwaltung sich für die Kommunalwahl zur Verfügung stellen“.

208 Wahllokale gibt es im Stadtgebiet. In vier Wahllokalen, die in Altenheimen untergebracht sind, gibt es jedoch Änderungen, zwei Häuser der Korian-Gruppe sind betroffen: Es ist das Zentrum für die Betreuung und Pflege Augsburg in Pfersee. Das Wahllokal dort wird ins Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in der Gollwitzer Straße 4½ verlegt. Auch das „Haus am Schäfflerbach“ ist betroffen. Für diese Einrichtung wird durch das Amt für Brand- und Katastrophenschutz auf dem Parkplatz vor dem Haus ein ausreichend großes und beheiztes Zelt zur Verfügung gestellt.

In zwei Häusern der AWO (Promenadenstraße und Matthias-Claudius-Straße) gab es Lösungen, die durch interne Verlegungen des Wahlraums gelöst wurden. Beschilderungen sind am Sonntag für die Wähler angebracht.

Augsburg: So werden Wähler und Helfer vor Coronavirus geschützt

Ordnungsreferent Dirk Wurm betonte am Freitag, dass in den Wahllokalen Voraussetzungen geschaffen sind, um für den Schutz der Wähler und Helfer zu sorgen. In jedem Wahllokal gibt es die Möglichkeit, sich die Hände zu desinfizieren. Befinden sich die Wahlräume in Schulen, sind die Toiletten geöffnet und mit ausreichend Seife ausgestattet. Zudem werden die Räume regelmäßig gelüftet. Ein weiterer Aspekt: Wähler werden gebeten, vor den Abstimmungsräumen zu warten, sodass jeweils nur die Wahlhelfer und die aktuell Abstimmenden gleichzeitig im Raum sind. Zur Abstimmung kann der eigene Kugelschreiber oder Filzstift (kein Bleistift) mitgebracht werden.

Fast 50.000 Augsburger haben Briefwahlunterlagen angefordert. Stand Freitag gab es einen Rücklauf von 46.000 Unterlagen. Ausgezählt wird am Sonntag ab 18 Uhr. Zunächst geht es um das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl.

