Cousinen erzählen: Wir wurden vom "lieben Opa" missbraucht

Plus Zwei Frauen erzählen, wie sich der Stief-Opa nicht nur an ihnen vergangen hat. Jedes Opfer schwieg aus Scham. Jahre später bringt ein Vorfall eine Lawine ins Rollen.

Jahrelang haben Jutta W.* und Martina K.* geschwiegen, wie ihre anderen Cousinen und ein Cousin letztendlich auch. Die Scham war zu groß über das, was der „liebe Opa“ ihnen als Kinder angetan hatte. Der „liebe Opa“, so wurde er in der Familie genannt, ist der Stief-Großvater der beiden nun erwachsenen Frauen und der anderen Opfer. Im Februar dieses Jahres wurde der 75-Jährige am Amtsgericht Augsburg wegen sexuellen Missbrauchs und sexueller Belästigung in mehreren Fällen zu knapp drei Jahren Haft verurteilt. Manche Taten waren schon verjährt. Es ist einer von vielen Missbrauchsfällen innerhalb der eigenen Familie. Längst nicht alle kommen ans Tageslicht. Weil oft der Schein der heilen Familie aufrecht erhalten wird. Oder weil sich die Opfer schämen und schweigen. Beinahe wäre auch dieser Fall verborgen geblieben.

Der Opa war beliebt in der ganzen Familie

„Ich dachte damals nicht, dass er das bei meinen Cousinen auch macht“, sagt die 30-jährige Jutta W. heute – viele Jahre später. Jahrelang habe sie als Kind geschwiegen, die Pein ertragen. Weil der Täter doch eigentlich der nette Opa war, beliebt in der ganzen Familie. Weil sie die Oma liebte und ihr mit der Wahrheit über den Opa nicht wehtun wollte. Weil sie Angst hatte, dass man ihr nicht glauben würde. Weil Opa befahl, zu schweigen. Geschämt habe sie sich über das, was der Opa mit ihr gemacht habe. Jutta W. schaffte es auch nicht, ihren Eltern von dem Missbrauch zu erzählen. Von Handgriffen in den Intimbereich etwa, die doch nicht sein dürfen. Dass sich der Opa auch an anderen Kindern vergehen könnte, sei ihr nicht in den Sinn gekommen. Die schlanke und gepflegt aussehende Frau sieht auf den Boden.

„Im Nachhinein denke ich mir, ich hätte meine Cousinen und meinen Cousin vor ihm vielleicht schützen können.“ Jutta W., die verheiratet ist und eine kleine Tochter hat, ist das älteste Opfer in der Familie. Ihre heute 24-jährige Cousine Martina K. hat inzwischen auch Mann und Kind. Auf ihren Wunsch hin treffen wir beide in einem Augsburger Café. Sie wollen ihre Stimmen erheben – auch für andere Missbrauchsopfer. Sie wollen erzählen, wie sehr sie heute noch leiden und warum in ihren Augen das Gerichtsurteil zu milde ausgefallen ist. Dass der Senior Jahre später überhaupt aufgeflogen war, liegt an einem Vorfall im Jahr 2017.

Der alte Mann begrapschte das Mädchen

Es passierte nach einer Weihnachtsfeier. Weil Opa stark betrunken war, schnallte ihn eine 14-jährige Stiefenkelin auf dem Beifahrersitz des Autos an, in dem er nach Hause gefahren werden sollte. In dem Moment begrapschte der alte Mann das Mädchen und wollte es küssen. Die Jugendliche vertraute sich ihrem Freund an. Er überzeugte sie, die Eltern zu informieren. Die Polizei wurde eingeschaltet. Nun kam eine Lawine ins Rollen, mit der wohl niemand in der weitverzweigten Familie gerechnet hatte.

„Letztendlich sind wir zu viert mit unseren Eltern zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Wir mussten voreinander unsere ersten Aussagen machen“, erinnert sich Jutta W. Schlimm sei das gewesen. Tränen seien geflossen. „Gegenseitig voneinander zu hören, was er mit uns Kindern gemacht hatte, war hart.“ Wie oft der Mann, dem eine psychiatrische Gutachterin jetzt später eine Alkoholabhängigkeit und Pädophilie attestiert hat, Jutta W. als Kind missbrauchte, kann sie im Rückblick nicht sagen. „An die ersten zehn Jahre meiner Kindheit erinnere ich mich nur flüchtig.“ Irgendwie habe sie die Zeit, in der sie als Kind oft bei den Großeltern zu Besuch war, ausgeblendet. „Zwei Vorfälle weiß ich aber noch genau. Da war ich schon zehn Jahre alt.“

Konkret werden sowohl Jutta W. als auch Martina K. an dieser Stelle nicht. Das ist verständlich. Ihnen fällt es immer noch schwer, die Taten auszusprechen. Sie erzählen aber, dass der Opa im Schrebergarten immer mit ihnen im Planschbecken baden wollte. „Er wusste, wie man mit einer Blubbermatte lustige Blasen machen konnte.“ Außerdem habe der Opa Wert darauf gelegt, dass sie als Kinder nackt im Garten spielten. Er selber habe gerne FKK gemacht, erzählen die Frauen, die immer noch unter den Vorfällen leiden. Ekel und Scham begleiten sie ständig. Noch heute ekeln sie sich, wenn sie daran denken, dass sie als arglose Kinder nackt vor ihrem Opa herumsprangen und dieser ganz anderes im Schilde führte.

Alleine mit dem Opa im Schrebergarten

Ein gesundes Körpergefühl hätten sie beide nicht, allein der Besuch bei einer Frauenärztin falle schwer. Jutta W. duscht nicht im Fitnessstudio. Das macht sie nur daheim, wenn sie allein ist. Sie habe ihr Leben nie in den Griff bekommen, gesteht sie. Sie lasse bei Menschen keine Nähe zu, schotte sich lieber ab. Ihre Ehe sei unglücklich. Drogen habe sie eine Zeit lang genommen, viel Alkohol getrunken. „Der Selbsthass, die Zweifel und der Wunsch nach einem normalen Leben sind bei mir immer gegenwärtig. Aber auch meine anderen Cousinen haben ihre Probleme. Dieser Mensch hat unser aller Leben schwer beeinträchtigt. “ Ihre jüngere Cousine Martina K. nickt. Sie sagt: „Der Opa hat meine ganze Kindheit versaut.“

Bei den Großeltern war Martina K. als kleines Mädchen häufig zu Besuch. Die Oma, sagt sie, sei eine Zeit lang ihre Ersatzmama gewesen. Der Stiefopa ihr Albtraum. Immer wieder mussten sie alleine Zeit mit ihm im Schrebergarten verbringen - im Planschbecken oder unter der Gartendusche. „Die Oma war oft nicht dabei. Manchmal ist sie nach Hause, um zu kochen oder hat daheim den Haushalt gemacht.“ Jetzt im Nachhinein, wo alles aufgeflogen ist, glauben die beiden Cousinen, dass die Oma von dem Missbrauch wusste. Diese Erkenntnis schmerze sie besonders. Denn wie die Frauen erst später erfahren haben, war der Opa schon einmal wegen sexuellen Missbrauchs vom Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen verurteilt worden. Er hatte sich im Urlaub am Staffelsee, wo er mit der Oma immer wieder regelmäßig hinfuhr, auf einem Boot an drei Buben herangemacht.

Die Beziehung zur Oma ist inzwischen zerrüttet

Der Mann wurde zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. In der Familie bekam das freilich niemand mit. „Wir wunderten uns noch, warum die beiden plötzlich nicht mehr an den Staffelsee fuhren. Die Oma erzählte uns damals, das habe finanzielle Gründe.“ Die Frauen lachen bitter. „Ich hasse ihn dafür, dass er die Seifenblase einer liebenden und guten Oma zum Platzen gebracht hat“, sagt Jutta W. aus tiefstem Herzen über den Täter. Zur Großmutter hätten sie jetzt keinen Kontakt mehr. Zu groß sei die Enttäuschung darüber, dass sie ihren Mann gedeckt habe. Die Frauen haben nicht nur an der Vergangenheit und am zerrütteten Verhältnis zu ihrer Oma zu knabbern, sondern auch an dem Urteil. Die knapp drei Jahre Haft sind in ihren Augen ein Witz. Zumal schon ein Teil in Untersuchungshaft abgesessen ist.

Das Urteil werde dem nicht gerecht, was ihnen angetan wurde, sagen sie. Und sie denken an die Zukunft. Denn die Gutachterin hat dem Verurteilten ein hohes Rückfallrisiko prognostiziert. „Wer denkt daran, was passiert, wenn jemand, der wohl schon seit Leben lang pädophil ist, wieder aus dem Gefängnis kommt?“, fragt sich Jutta W. Die deutsche Justiz habe mehr die Täter als die Opfer im Blick, ärgern sich beide. Jutta W. ist überzeugt: „Er wird weiter machen. Er hat nach dem Staffelsee ja auch weiter gemacht.“ (*Namen geändert)