DGB Augsburg und Stadt sagen Aktionen zum 1. Mai ab

Der DGB Augsburg hat seine traditionelle Kundgebung für 1. Mai abgesagt, die Stadt verzichtet auf ihren Empfang. Ein anderes Bündnis dagegen will auf die Straße.

Zum zweiten Mal nach 2020 beeinflusst die Corona-Pandemie die Pläne des DGB Augsburg sowie der Stadt zu deren traditionellen Veranstaltungen rund um den 1. Mai. "Der Kreisvorstand Augsburg und seine Mitgliedsgewerkschaften haben sich schweren Herzens entschieden, den traditionellen Demonstrationszug vom Gewerkschaftshaus Am Katzenstadel zum Rathausplatz und die dortige Kundgebung abzusagen", heißt es in einer Pressemitteilung des DGB. Die Stadt lässt wissen, dass sie auf den üblichen Empfang zum 1. Mai im Goldenen Saal ebenfalls verzichtet. Mit ihm würdigt sie das Engagement von Beschäftigten, Vertretern und Vertreterinnen aus Gewerkschaften und der Jugendgewerkschaft sowie Mitgliedern in Betriebs- und Personalräten.

DGB und Stadt Augsburg verlegen den 1. Mai ins Netz

Stattdessen wollen DGB und Stadt das Internet als Plattform nutzen. Um 11 Uhr soll es auf der Youtube-Seite des DGB Region Schwaben einen etwa 30-minütigen Film zum 1. Mai geben, der auch auf der Homepage sowie der DGB-Facebookseite verlinkt sein wird. "Das ist quasi unsere Kundgebung im Online-Format", so Regionsgeschäftsführerin Silke Klos-Poellinger. Neben ihrer Begrüßung wird es Beiträge der Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber, der DGB-Jugend und des Bezirksleiters der IG Metall Bayern, Johann Horn, geben.

Die Stadt hat unter dem diesjährigen Motto "Solidarität ist Zukunft" als Ersatz für den Empfang ebenfalls ein Video gedreht. Es ist ab Freitag, 30. April, 12 Uhr, auf www.augsburg.de abrufbar. Oberbürgermeisterin Eva Weber geht darin unter anderem auf den Ursprung des Feiertags ein und nennt Situationen, in denen die Stadtgesellschaft in den zurückliegenden zwölf Monaten Solidarität im Großen wie im Kleinen erfahren hat.

Internationalistisches Bündnis schaltet offenes Mikrofon auf dem Königsplatz

Um der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung an diesem Tag auch öffentlich Gehör zu verschaffen, hat das internationalistische Bündnis Augsburg eine Kundgebung für den 1. Mai angemeldet. Diese startet um 11 Uhr auf dem Königsplatz, für die teilnehmenden Organisationen und Personen bestehe die Möglichkeit, an einem offenen Mikrofon zu sprechen. Es gelten die Corona-Maßnahmen wie Maske tragen und Abstand halten. (nist)

