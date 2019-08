vor 57 Min.

DSDS-Star Michael Rauscher und Boxer Guido Fiedler wollen in den Stadtrat

Verein WSA will mit einigen bekannten Gesichtern bei der Kommunalwahl Stimmen sammeln.

Von Eva Maria Knab

Der Augsburger Michael Rauscher ist im vergangenen Jahr Dritter bei der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“ geworden. Jetzt will er in die Politik gehen. Rauscher kandidiert für die Stadtratswahl in Augsburg im kommenden Jahr. Er tritt für den Verein „Wir sind Augsburg“ (WSA) an. Dort hat man noch ein anderes bekanntes Gesicht auf der Kandidatenliste.

Weltmeister im Schwergewicht

Auch Boxer Guido Fiedler tritt für WSA an. Der Augsburger Profiboxer hat zahlreiche Titel gewonnen. So wurde er Weltmeister im Halbschwergewicht. Darüber hinaus unterstützt er benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Rauscher und Fiedler haben gegenüber Medien angekündigt, im Falle einer Wahl ihr Mandat anzunehmen und nicht nur als prominente Stimmenfänger zu kandidieren.

Auf der Kandidatenliste von WSA stehen insgesamt 60 Bewerber für den Augsburger Stadtrat. Sämtliche 27 Frauen und 33 Männer seien in der Aufstellungsversammlung einstimmig gewählt worden, teilte der Verein mit. Auf der Liste stehen auch noch mehr bekannte Namen.

Einige Beispiele: Auf Platz eins ist der WSA-Vorsitzende und ehemalige Bürgermeister Peter Grab zu finden. Auf Platz zwei steht OB-Kandidatin Anna Tabak. Auf Platz sechs findet sich Marcella Reinhardt. Sie ist das Gesicht der Augsburger Sinti und engagiert sich im Landesverband der Sinti und Roma und auch im Regionalverband, um den rund 2000 Sinti in Schwaben eine Stimme zu geben.

Auch Boxer Guido Fiedler will für den Augsburger Stadtrat kandidieren. Bild: Bernhard Weizenegger

