vor 45 Min.

Dachstuhl in Lechhauser Schule brennt

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen brennt der Dachstuhl einer Schule. Nach ersten Informationen wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Gegen 18 Uhr ist bei der Augsburger Feuerwehr ein Notruf eingegangen. Der Dachstuhl einer Schule in Lechhausen hat Feuer gefangen. Die Berufsfeuerwehr Augsburg rückte mit einem Großaufgebot an - und orderte sogar eine zweite Drehleiter nach. Bei der Schule handelt es sich um die Luitpold-Grundschule in der Brunnenstraße in Lechhausen. In einer vorherigen Meldung der Polizei hatte es versehentlich Goethe-Mittelschule geheißen.

Feuer in Augsburg Lechhausen: Dachstuhl der Goethe-Mittelschule brennt

Nach Informationen unserer Redaktion schlugen die Flammen aus dem Dach. Nach Angaben der Polizei waren keine Personen mehr im Gebäude. Inzwischen ist das Feuer zur Hälfte gelöscht und die Kriminalpolizei ist vor Ort. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen.

Denn noch ist unklar, wie das Feuer hatte ausbrechen können. An der Grundschule befindet sich momentan eine Baustelle. Auch wie hoch der Schaden ist, lässt sich momentan aber noch nicht absehen. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden. (AZ)