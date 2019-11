29.11.2019

Dachstuhl in Lechhauser Schule brennt

In der Luitpold-Grundschule hat es am Donnerstag gebrannt.

Aus dem Dach der Luitpold-Grundschule schlagen am Donnerstag Flammen. Der Unterricht findet dennoch statt

Von Jan Kandzora

Ein Brand in der Luitpold-Grundschule hat am frühen Donnerstagabend einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Gegen 18 Uhr ging in der Einsatzzentrale die Nachricht ein, dass es im Dachstuhl des Gebäudes in der Brunnenstraße brenne. Die Berufsfeuerwehr rückte daraufhin mit einem größeren Aufgebot an, unter anderem war sie mit zwei Drehleiter-Wagen vor Ort.

Den Einsatzkräften gelang es relativ schnell, das Feuer zu löschen. Bereits gegen kurz nach 19 Uhr war von dem Brand, der in dem Gebäude kurz zuvor noch gewesen sein musste, von außen nichts mehr zu sehen. Die Polizei sperrte die Straße für den Autoverkehr ab, einige wenige neugierige Passanten fanden sich angesichts des Großaufgebotes vor Ort ein. Die Lage war entspannt, größere Hektik war bereits zu dieser Zeit vor dem Schulgebäude nicht mehr zu beobachten. Nach Angaben der Polizei waren keine Personen mehr in der Luitpold-Grundschule, als das Feuer sich entzündete. Verletzt wurde niemand.

Am Abend ließen sich einige Fragen vor Redaktionsschluss noch nicht abschließend beantworten. Nach ersten Ermittlungen der Polizei könnten Schweißarbeiten den Brand verursacht haben. An der Grundschule finden momentan Bauarbeiten statt, das Gebäude ist eingerüstet. Die Kriminalpolizei hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen. Auch die genaue Höhe des Sachschadens war zunächst unklar, er soll aber relativ gering sein.

Ab 19.20 Uhr war die Feuerwehr bereits damit beschäftigt, den Brandort nach möglichen Glutnester abzusuchen, um ein erneutes Entfachen des Feuers zu verhindern.

Trotz des Großeinsatzes der Feuerwehr und des Brandes im Dachstuhl kann nach Auskunft der Polizei vom Abend der Unterricht am heutigen Freitag in der Luitpold-Grundschule in Lechhausen ganz normal stattfinden.

