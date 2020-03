vor 51 Min.

Dafür stehen die Parteien und Gruppierungen bei der Wahl in Augsburg

15 Gruppen und Parteien treten bei der Kommunalwahl 2020 in Augsburg an. Wir vergleichen die Positionen der Bewerber für den Stadtrat.

Plus Vor der Kommunalwahl in Augsburg haben wir die Parteien und Gruppierungen zu Sachthemen befragt. Mit unserer Grafik können Sie die Antworten vergleichen.

Von Jakob Stadler

Bei der Kommunalwahl 2020 treten in Augsburg 15 verschiedene Gruppen und Parteien an. Sie alle wollen in den Augsburger Stadtrat kommen und werben um die Gunst der Wähler. Bei einem so breiten Angebot ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Um die Parteien und Gruppen vergleichen zu können, haben wir an alle die gleichen Fragen geschickt. So können Sie sehen, welche Schwerpunkte die Parteien und Gruppen setzen, welche Lösungansätze sie haben und wie sie zu den wichtigsten Themen für die Stadt stehen.

Diese Fragen haben wir den Parteien und Gruppierungen vor der Kommunalwahl in Augsburg gestellt: Für welches zentrale Leitthema stehen Sie? Wie bleibt Wohnen in Augsburg bezahlbar? Wie gelingt das Zusammenleben in Augsburg ? Wie kann man die Stadtteile attraktiver machen? Wie meistert die Stadt den Klimawandel? Was sind die Herausforderungen im Augsburger Bildungssystem ? Wie sieht der Verkehr der Zukunft in Augsburg aus? Stadtratswahl in Augsburg: Gruppen und Parteien im Vergleich Für die Antworten haben wir den Parteien eine Zeichenvorgabe gegeben. Bei Parteien, die mehr als vereinbart geschrieben haben, hat unsere Redaktion Kürzungen vorgenommen. Die Antworten der Parteien, die in Augsburg für die Kommunalwahl 2020 antreten, finden Sie in folgender Grafik. Mit einem Klick beziehungsweise einem Tippen auf den Pfeil gelangen sie zum nächsten Thema. Sie können auch nur einen Teil der Parteien vergleichen. Um eine Partei oder Gruppe für die Übersicht abzuwählen, klicken oder tippen Sie einfach auf deren Namen in der Legende über der Grafik. Aktuell sind die 60 Sitze im Augsburger Stadtrat wie folgt verteilt: Die Parteien und Gruppen treten in Augsburg bei der Kommunalwahl 2020 an Nach der Kommunalwahl am 15. März 2020 wird das wieder ganz anders aussehen. Diese 15 Parteien und Gruppen wollen in den Stadtrat einziehen: CSU

SPD

Grüne

AfD

Pro Augsburg

Freie Wähler

Die Linke

ÖDP

Polit-WG/Demokratie in Bewegung (DiB)

FDP

Augsburg in Bürgerhand

in Bürgerhand Die Partei

Generation AUX

V-Partei³

Welche Lieblingsplätze haben die OB-Kandidaten in Augsburg? Um es zu erfahren, klicken Sie einfach auf die roten Markierungen in der interaktiven Karte. Auf unserer Übersichtsseite finden Sie weitere Artikel rund um die Kommunalwahlen 2020 in Augsburg.

