vor 24 Min.

Darf das Aldi-Bistro kommen oder nicht?

Ein Blick in das Bistro von Aldi – hier noch im Kölner Mediapark. Das Lokal ist transportabel und tourt durch deutsche Städte.

Das Baureferat lehnt das Aldi-Bistro am Königsplatz ab. Entscheiden wird aber das Ordnungsreferat. Es gibt hitzige politische Diskussionen.

Von Stefan Krog

Die Speisekarte liest sich interessant: Als Aldi vor einem Jahr mit seinem Container-Bistro in Köln gastierte, gab es als Menü-Start eine Tomaten-Basilikum-Suppe, als Hauptgang Spaghetti mit Rucolacreme oder eine Fischpfanne und zum Nachtisch eine Limetten-Basilikum-Panacotta. Das alles für 7,99 Euro. Im Sommer möchte Aldi für mehrere Wochen auf dem Königsplatz in Augsburg seine Zelte aufschlagen, nachdem andere Großstädte schon Anlaufstationen gewesen waren.

Doch das Vorhaben sorgt schon vorab für hitzige politische Diskussionen: Das CSU-geführte Baureferat von Gerd Merkle lehnt die Idee aus städtebaulichen Gründen entschieden ab. Entscheiden muss darüber aber das Ordnungsreferat von Dirk Wurm (SPD), das sich grundsätzlich für eine stärkere Bespielung der städtischen Plätze einsetzt, damit bestimmte Gruppen wie Drogensüchtige einen Platz nicht dominieren.

Stadtrat: Königsplatz strahlt "eine gewisse Öde aus"

SPD-Stadtrat Willi Leichtle sagte im Bauausschuss des Stadtrats: „Eine gewisse Belebung könnte dem Königsplatz nicht schaden. Er strahlt eine gewisse Öde aus. Man sollte das Projekt zumindest ausprobieren.“ Die Stadt könnte zudem mit Einnahmen aus der Straßensondernutzungsgebühr in Höhe von 400.000 Euro rechnen. Ursprünglich hatte Aldi wohl einen Standort auf dem Stadtmarkt (Bauernmarkt) gewünscht, was das Ordnungsreferat ablehnte.

Das Gremium sollte dem Ordnungsamt ein Stimmungsbild zukommen lassen – und das ist eindeutig. Außer Leichtle wollte kein Stadtrat das Container-Bistro, das Platz für 50 Gäste bietet und trendig aufgemacht ist. Sogar eine Dachterrasse gibt es. Die Grünen sprachen von einer „Verschandelung der Innenstadt“. Stadtrat Christian Moravcik: „Wer im Container essen will, kann gerne in Richtung Bahnhofsplatz spazieren.“ Dort sind wegen der Untertunnelungsarbeiten die Geschäfte aus dem Bahnhofsgebäude momentan in einem Containerdorf untergebracht.

Aldi-Bistro: Ordnungsreferat kann selbst entscheiden

CSU-Stadtrat Dietz sprach wie Beate Schabert-Zeidler (Pro Augsburg) davon, dass die Augsburger Gastronomen unter der Aldi-Aktion leiden würden: „Für eine Guerilla-Marketing-Aktion sollten wir den Königsplatz nicht hergeben.“ Aldi müsse sein Bistro nicht kostendeckend betreiben, sondern könne mit der Aktion draufzahlen. Die hiesigen Gastronomen hätten hingegen den Innenstadt-Umbau mitgetragen und trägen ständig zur Belebung der Innenstadt bei. Leichtle konterte in Richtung Dietz, der auch Vorsitzender des Gaststättenverbandes ist: Um Lobbyarbeit zu leisten, sei der Stadtrat der falsche Ort.

Unklar ist, wie es nun weitergeht. Das Ordnungsreferat kann die Angelegenheit selbst entscheiden, wobei ein Ja die Regierungspartner CSU und Grüne massiv verärgern würde. Möglicherweise geht die Angelegenheit kommende Woche noch in den Stadtrat. Die SPD-Fraktion hatte dies auch so gewünscht, dann aber doch einer Diskussion im Ausschuss zugestimmt.

Themen Folgen