Darum ist der Herbst in Augsburg etwas ganz Besonderes

Viele Menschen genießen den goldenen Herbst im Freien und empfinden ihn heuer als besonders schön. Einer weiß, woran das liegen könnte.

Von Katrin Löwen

Der Herbst zeigt dieses Jahr mit Kraft, was er kann. An vielen Orten in Augsburg kann man das bunte Laub der Bäume bewundern. In den vergangenen Tagen war das Wetter mild, weshalb viele ihre freie Zeit für einen Spaziergang oder wenigstens eine Mittagspause im Freien nutzten.

Andrea Geißdorf verbringt mit ihren Kindern so viel Zeit wie möglich in der Natur. Bild: Katrin Löwen

Alexander Eisenhorst, 33, verbringt seine Mittagspause gerne im Hofgarten, um dort die Natur und die Ruhe zu genießen. "Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es dem Menschen guttut, die Natur, die Sonne und die frische Luft zu genießen und dabei zu entspannen", sagt der Augsburger.

Andrea Geißdorf genießt den Herbst mit ihren Kindern auf den Spielplätzen der Stadt. "Ich mag am Herbst das goldene Licht und wenn die Blätter rascheln. Da geht einem das Herz auf", sagt die 43-Jährige. Jeden Tag ist sie mit ihren Kindern draußen unterwegs, oft schon in der Früh um acht, wenn sie die Große in die Schule gebracht hat.

Auch Julia Licitar geht gerne mit den Kindern und dem Hund raus und genießt in diesen Tagen das bunte Laub und die angenehmen Temperaturen. "Meine Lieblingsplätze in Augsburg sind der Fronhof, der Siebentischwald, der Botanische Garten und die Wertach", sagt die 37-jährige Augsburgerin. Dort könne man im Herbst besonders die bunten Farben bestaunen.

Ulrich Kapfer genießt ein Eis in der Mittagspause. Bild: Katrin Löwen

Nicolas Liebig, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes, kann die Herbstfärbung der Blätter genau erklären. Die Bäume zögen das Chlorophyll, das für die grüne Färbung der Blätter verantwortlich sei, im Herbst aus den Blättern heraus. Die gelben und roten Farbstoffe seien bereits in den Blättern enthalten und würden dann sichtbar.

Der Herbst wirkt dieses Jahr in Augsburg besonders schön

Auch Antonia Pfab genießt ihre Mittagspause gerne an der frischen Luft. "Eigentlich bin ich immer in der Mittagspause im Hofgarten", erklärt die 21-Jährige. Den Herbst möge sie wegen des Lichts, der bunten Blätter und weil man schon Feuer im Kamin machen könne. "Dieses Jahr finde ich den Herbst besonders schön", sagt die Augsburgerin.

Nicolas Liebig weiß, dass der Herbst jedes Jahr besonders schön ist. "Aber dieses Jahr ist er besonders schnell eingezogen. Durch die Föhntage und das spezielle Herbstlicht wegen der tief stehenden Sonne wirkt der Herbst dieses Jahr besonders farbenfroh." Liebig glaubt, dass durch Corona die Menschen dieses Jahr die Natur und ihr Farbspiel vielleicht auch besonders intensiv wahrnehmen. Man nehme sich mehr Zeit zum Betrachten.

Ulrich Kapfer genießt mit seinen Kollegen den Herbst mit einem Eis. "Wir gehen immer, wenn die Sonne scheint, ein Eis essen", erklärt der 57-jährige Augsburger. "Ich mag am Herbst die Temperaturen", sagt er. "Und dass da die Motorradabschlussfahrt ist."

