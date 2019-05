Darum lief in der WWK-Arena mitten in der Nacht eine Stadion-Durchsage

Augsburg

Eine Woche Rad ab - was die Radlwoche bringt

In der Radlwoche können die Augsburger mit Aktionen zeigen, was ihnen am Radeln Spaß macht. Unser Kolumnist freut sich darauf und ist mit einer Aktion dabei.

Prozess in Augsburg

Gericht: „Fuck the Police“ war keine Beleidigung

Ein Student motzt während eines Einsatzes in der Maximilianstraße in Augsburg über die Polizei. Doch hat er die Worte an eine Beamtin gerichtet oder an seine Freunde?

Augsburg

Wafa baut in Augsburg eine neue Produktion auf

Der Automobil-Zulieferer Wafa will seine bestehende Anlage für ein neues Produkt erweitern. Was kommt damit auf Anwohner in Haunstetten zu?