Das Augsburger Hotel Drei Mohren ist jetzt offiziell das Maximilian's

Plus Nun hat das Augsburger Traditionshotel auch offiziell seinen neuen Namen – aus Drei Mohren wird Maximilian's. Damit durchstarten kann es aber vorerst nicht.

Von Miriam Zissler

Die Umbenennung ist vollbracht: Am Montag wurde das neue Namensschild am Vordach des Traditionshotels in der Maximilianstraße angebracht. Maximilian's steht darauf - das "Drei Mohren" ist somit Geschichte. Ab Dienstag firmiert das Hotel dann auch offiziell nur noch unter seinem neuen Namen. "Ob sich am Telefon jeder gleich richtig mit Maximilian's meldet, weiß ich nicht. Da müssen wir uns auch erst daran gewöhnen", sagt Marketing-Managerin Brit Mack.

Das ehemalige Drei Mohren hat die zweite Namensänderung in einem Jahr

Es gebe nur noch Kleinigkeiten, die erledigt werden müssten. Beim zweiten Schwung Uniformen müsste beispielsweise der Name noch geändert werden - ansonsten wurde dieser Schritt bei einer Vielzahl von Gegenständen und Einrichtungen bereits erledigt. Die neue Fahne ist gehisst, die Website mit dem neuen Namen bereits online und zahlreiche Hotel-Portale wurden informiert. Für Brit Mack war es die zweite Namensänderung in diesem Jahr. Seit Januar 2020 wird das Hotel wieder in Eigenregie geführt, nachdem die Kooperation mit Steigenberger endete. Bereits damals mussten Logos erneuert, Briefköpfe ausgetauscht und Internet-Plattformen für Hotelbuchungen in Kenntnis gesetzt werden. Die emotionalere Änderung war freilich der Schritt vom Drei Mohren zu Maximilian's. "Das ist den Portalen natürlich egal. Die bedanken sich für die Informationen und wünschen einem für diese schwierige Zeit alles Gute", erzählt sie.

In Augsburg hatte die mehrjährige Debatte um den Namen und der endgültige Schritt, ihn zu ändern, für viel Wirbel gesorgt. Der Begriff "Drei Mohren", so die Kritiker, sei rassistisch und nicht mehr zeitgemäß. Sie jubelten, als das Hotelmanagement im August die Namensänderung verkündete. Viele Augsburger konnten diesen Schritt, den das Hotel aus wirtschaftlichen Gründen vollzog, dagegen nicht verstehen. Als vor zwei Wochen die Buchstaben des Namens Drei Mohren von der Fassade geschraubt wurde, begleitete ein Team der TV-Show "Ohne Filter" Brit Mack den ganzen Tag. "Sie haben eine Sendung über Augsburg gemacht. Da passte diese Namensdebatte gut rein", sagt sie.

Am ehemaligen Hotel "Drei Mohren" in Augsburg werden die alten Buchstaben entfernt. Das Hotel benennt sich nach einer Rassismusdebatte um. Video: Tanja Ferrari

Die Namensänderung hatte in den vergangenen Wochen deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. "Als der Name abgehängt wurde, ging es noch einmal in den sozialen Netzwerken rund. Es gab sowohl positive als auch negative Stimmen", sagt Brit Mack.

Viele Hotelmitarbeiter des Maximilian's gehen in Kurzarbeit

In den kommenden zwei Tagen wird sie noch restliche Arbeiten rund um die Namensänderung abwickeln, dann geht sie wie viele ihrer Kollegen wieder in Kurzarbeit. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen wird es in den kommenden Wochen wieder ruhiger in dem Hotel werden. Brit Mack hofft, dass sie mit ihrem neuen Namen nach dem "Lockdown Light" wieder durchstarten können. An das Drei Mohren werden die Büsten der drei schwarzen Mönche erinnern, die nach wie vor die Fassade und die Rezeption des Hotels zieren werden.

