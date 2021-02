18:50 Uhr

Das Augsburger Wertachviertel soll attraktiver werden

Die Wertachstraße soll in diesem Jahr umgebaut werden. Unter anderem werden die Gehwege in Kreuzungsbereichen aufgeweitet und Bäume gepflanzt.

Plus In diesem Jahr gestaltet die Stadt Augsburg die Wertachstraße um und erneuert die Grünanlage an der Schöpplerstraße. Auf ein weiteres Wunschprojekt müssen die Bürger noch warten.

Von Andrea Baumann

Der Stadtbezirk Rechts der Wertach nimmt in der Wahrnehmung mancher Augsburger eine Zwitterstellung ein: Manche zählen ihn zu Oberhausen, andere rechnen ihn der Innenstadt zu. Fakt ist, dass die Stadt das Quartier zwischen der Wertach im Westen, der Heinrich-von-Buz-Straße im Osten, dem Plärrer im Süden und der Firma Manroland Goss im Norden aufwerten und attraktiver gestalten will. Die Verantwortlichen haben dazu mit Fachleuten und Bürgern ein Handlungskonzept erarbeitet und das Quartier zum Sanierungsgebiet erklärt. Damit ist es möglich, für die baulichen Maßnahmen auf Städtebaufördermittel zurückzugreifen. Je nach Vorhaben fließen staatliche Zuschüsse, in der Regel 60 Prozent der Kosten.

Die Oase öffnet sich für die Bewohner des Augsburger Wertachviertels

Nahezu abgeschlossen ist die Sanierung der Freizeitsportanlage Oase des Stadtjugendrings in der Wiesenstraße. Das Zwei-Millionen-Projekt wurde dank des Sonderprogramms "Soziale Integration im Quartier" sogar mit höheren Zuschüssen als üblich bedacht. Künftig soll die Oase ein Treffpunkt nicht nur für Jugendliche werden, sondern auch für die in der Nachbarschaft lebenden Menschen. Eine neue Quartiersmanagerin stellt die Weichen für diese Öffnung.

Neben der Neukonzeption der Freizeitstätte steht eine Umgestaltung der Wertachstraße weit oben auf der Wunschliste der Bürger. Hier hat die Stadt eine gute Nachricht parat. Wie Helmut Seibold vom Stadtplanungsamt bei einer virtuellen Infoveranstaltung berichtete, soll die zwischen Senkelbach und Wertachbrücke gelegene Hauptverbindungsstraße des Viertels aufgewertet werden. Unter anderem sollen die Gehwege in den Kreuzungsbereichen aufgeweitet werden, um das Überqueren der Wertachstraße zu erleichtern. Ebenfalls in den Kreuzungsbereichen werden neue Bäume gepflanzt.

Bald Tempo 30 in der Augsburger Wertachstraße

Außerdem will die Stadt den Asphaltbelag durch Gehwegplatten ersetzen. Ein eigener Radfahrerstreifen ist laut Seibold aus Platzgründen nicht realisierbar. Die Straßenbahngleise könnten nicht verlegt werden. Eine Verbesserung für Radfahrer sei dennoch zu erwarten, weil in der Wertachstraße künftig Tempo 30 gilt. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im März und sollen im Sommer abgeschlossen sein, auch die Bäume sollen noch in diesem Jahr gepflanzt werden. Die Gesamtkosten betragen rund 670.000 Euro.

Außengastronomie am Seitzsteg

Ganz in der Nähe am westlichen Wertachufer zwischen Seitzsteg und Oberhauser Wertachbrücke befindet sich die Grünanlage Schöpplerstraße, zu der auch Spielplätze gehören. Sie stammt aus den 1980er-Jahren und ist mittlerweile ziemlich heruntergekommen. Die Aufenthaltsqualität leidet unter Vandalismus und Verunreinigungen. Noch in diesem Jahr soll die Grünanlage für Erholungssuchende jeden Alters attraktiver werden . Die Stadt plant ein neues Wegekonzept, das Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern entschärfen soll. Ein zentraler Punkt der Pläne ist, die Anlage wieder stärker zu beleben - etwa durch eine Außengastronomie am Seitzsteg. Die Wertach soll über Stufenanlagen besser zugänglich werden. Die Stadt rechnet mit Kosten von knapp 1,3 Millionen Euro, wobei das Projekt zu einem Großteil aus (überwiegend bereits bezahlten) Sanierungsbeiträgen von Grundeigentümern aus dem Viertel finanziert werden soll.

Dass sich die Bürger gerne an ihrer Wertach aufhalten, ist bekannt. Auch wenn sie 2020 wegen Corona nur individuell an ihrem Fluss unterwegs waren, gab es in den Jahren zuvor eine Reihe von Veranstaltungen wie die Sommerlounge des Quartiersmanagements. Mit einem sogenannten Wertach-Balkon soll in der Nähe des Drentwettstegs eine dauerhafte Aufenthaltsplattform im Hangbereich entstehen, auf der kleinere Veranstaltungen möglich sind. Wann dieses Vorhaben realisiert ist, können die Stadtplaner nicht sagen. Unter anderem müsse es mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth abgestimmt werden, denn das Renaturierungsprojekt Wertach vital III spiele in diesen Bereich hinein.

