Das Böllerverbot in der Augsburger Innenstadt verpufft

Plus Böllern an Silvester war in Augsburg in der Innenstadt nicht erlaubt. Die Realität sah anders aus. So agierte die Polizei. Nach Mitternacht stieg die Aggression der Feiernden.

Die Augsburger begrüßten in einer kalten Silvesternacht, bei der die Temperaturen um Mitternacht bei minus zwei Grad lagen, zunächst weitgehend friedlich das neue Jahr. Die Feuerwehren mussten im Lauf der Nacht zu zahlreichen Kleinbränden ausrücken. Aus einer ersten Bilanz der Polizei geht hervor, dass es zum Glück kein größeres Gewaltdelikt im Stadtgebiet gegeben hat. Allerdings nahm nach Mitternacht die Aggression unter den Feiernden zu.

Die Polizei war nach eigenen Angaben zwischen Mitternacht und und den frühen Morgenstunden nahezu nonstop im Einsatz. Es gab zahlreiche Auseinandersetzungen und Schlägereien, bei denen einige Personen verletzt wurden. Konkrete Zahlen für das Stadtgebiet Augsburg schlüsselt die Polizei in der Bilanz nicht auf. Die Gewalttat, die sich am Nikolaustag am Königsplatz ereignete, blieb zum Jahreswechsel in Erinnerung. Ein 49-jähriger Familienvater war an den Folgen einer brutalen Attacke gestorben. Viele Kerzen und Blumen, die nahe des McDonald’s abgelegt sind, zeigen nach wie vor die Bestürzung vieler Menschen über die Tat.

In der Maxstraße wird das neue Jahr begrüßt. Auch mit Feuerwerkskörpern. Trotz Böllerverbots. Gepostet von Alles aus Augsburg am Dienstag, 31. Dezember 2019

Mit Spannung war erwartet worden, welche Folgen das für große Teile der Innenstadt verhängte Böllerverbot auslösen sollte. Wer zum Jahreswechsel im Augsburger Zentrum unterwegs war, nahm es wahr: Das Verbot verpuffte. Es wurde womöglich nicht mehr so viel wie in früheren Jahren in der Maximilianstraße und den angrenzenden Gebieten geballert. Dennoch stiegen unzählige Raketen in die Luft. Während des Feuerwerks schritten die Sicherheitskräfte, die in großer Zahl bereits vor Mitternacht im Stadtgebiet im Einsatz waren, allerdings nicht ein. Man ließ die Feiernden böllern. Anders sah es in den Stunden vor dem Feuerwerk aus.

Partygänger mussten Feuerwerkskörper abgeben

Immer wieder mussten Partygänger mitgenommene Feuerwerkskörper abgeben. Die Situation, die sich gegen 22.45 Uhr vor dem Rathaus abspielte, war kein Einzelfall. Zwei junge Männer und eine junge Frau führten Raketen in der Verpackung mit sich. Zwei jüngere Polizeibeamte stellten sich in den Weg. Den jungen Leuten wurde gesagt, sie müssten die Feuerwerkskörper abgeben. Diskussionen waren zwecklos. Es gebe das Verbot der Stadt, dass keine Knaller in die Innenstadt mitgenommen werden dürften. Der Polizist verwies darauf, dass in den Medien wiederholt auf das Böllerverbot hingewiesen worden sei. Er sagte: „Sie können sich an die Stadt wenden. Es ist verboten.“ Einer der jungen Männer hatte davon nichts mitbekommen, wie er den Beamten wortreich schilderte: „Ich habe doch nichts gemacht.“. Die Polizisten ließen sich nicht umstimmen. Die Feuerwerkskörper landeten auf dem Rücksitz des Polizeiautos. Auch am Königsplatz gab es vergleichbare Situationen bereits kurz nach 20 Uhr.

Betrunkener ist mit selbst gebautem Böller unterwegs

Die Polizei listet in ihrer Bilanz einige besonders gravierende Fälle auf. In der Karolinenstraße war ein 24-Jähriger mit Raketen und einem selbst gebauten Böller unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung (1,1 Promille) des Mannes fest. Gegen ihn wird wegen Verstoß nach dem Sprengstoffgesetz ermittelt. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Polizei zeigte in der Silvesternacht massive Präsenz. Dutzende Beamte waren im Einsatz, um das Böllerverbot zu überwachen. Bild: Bernd Hohlen

Am Königsplatz wurde wenige Minuten vor Jahreswechsel eine Schreckschusswaffe samt 26 Stück dazugehöriger Munition sichergestellt. Der 24-jährige Besitzer machte selbst auf sich aufmerksam. Er fragte „sicherheitshalber“ bei anwesenden Einsatzkräften nach, ob er mit seiner Schreckschusswaffe auf dem Kö schießen dürfe. Im Bereich der Senkelbachstraße wurde bei einer Kontrolle ein Schlagring bei einem 16-Jährigen aufgefunden. Auch hier wurde der Gegenstand sichergestellt. In beiden Fällen müssen die Verantwortlichen mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz rechnen.

Die Polizei war in den Stunden vor Mitternacht in der Innenstadt massiv präsent. Immer wieder fuhren zahlreiche Polizeiautos durch die Straßen. Augsburgs Beamte wurden von einer Hundertschaft der Bereitschaftspolizei unterstützt, hieß es. Auch der städtische Ordnungsdienst kontrollierte. Augenfällig war, dass ein Team dabei aus mindestens vier Personen bestand.

Das war die Bilanz für die Silvesternacht 2018/2019

Wie viele Verstöße gegen das Böllerverbot vorlagen, stand am Neujahrstag nicht fest. Die Zahlen werden jetzt von Stadt und Polizei ausgewertet. Seit 2017 gilt in der Innenstadt ein Böllerverbot. Die Bilanz für die Silvesternacht 2018/2019 sah wie folgt aus: Der Ordnungsdienst stellte 109 Verstöße fest, 550 pyrotechnische Gegenstände wurden sichergestellt, zudem erhielten zwei Personen Platzverweise. Das Verbot wurde erlassen, um die historische Altstadt und andere Gebäude der City zu schützen. Weil auf dem Rathausplatz zum Jahreswechsel einzelne Christkindlesmarktbuden standen, bestehe erhöhte Brandgefahr durch die Knaller, argumentiert die Stadt.

Das Vogeltor nahe der City-Galerie liegt außerhalb der Böllerverbotszone. Bild: Bernd Hohlen

Das Verbot zeigte, so die Beobachtungen in der Innenstadt, durchaus Wirkung. An der City-Galerie, die außerhalb der Böllerverbotszone liegt, wurde deutlich mehr geschossen als in den Vorjahren. Lange Zeit sah es danach aus, dass es in der Maximilianstraße ruhig bleiben könnte. Je näher der Jahreswechsel allerdings rückte, desto mehr Menschen strömten aus Seitengassen und Lokalen in die Maximilianstraße.

Dass ein Feuerwerk die Umwelt belastet, ist bekannt. Die Luftbelastung mit Feinstaub lag zu Spitzenzeiten, kurz vor 1 Uhr, bei 392 Mikrogramm pro Kubikmeter am Königsplatz. Ein Jahr zuvor waren es 322 Mikrogramm pro Kubikmeter. Normal sind Werte um die 20 Mikrogramm pro Kubikmeter.