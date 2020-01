Das Böllerverbot ist in dieser Form zum Scheitern verurteilt

Die Stadt Augsburg hat ein Böllerverbot an Silvester für die Innenstadt verfügt. Die Realität sieht anders aus. Das kann aber auch niemanden überraschen.

Kurz vor Jahreswechsel hieß die Überschrift zu einem Kommentar: „Eine Innenstadt ohne Silvesterraketen ist weltfremd.“ Zu glauben, dass das von der Stadt Augsburg für die Innenstadt verhängte Böllerverbot strikt befolgt werde, sei weltfremd, lautete die Begründung. Genauso blauäugig sei die Einschätzung, dass Kontrollen das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verhindern könnten. Die Meinungen über die Notwendigkeit eines Böllerverbots in der Innenstadt sind geteilt. Befürworter argumentieren mit der Umweltbelastung, dem Leid der Tiere und dem anfallenden Müll. Man solle bitte nicht immer alles verbieten, sagen Gegner des Verbots.

Die Lebenswirklichkeit hat am Silvestertag in Augsburg gezeigt, dass ein solches Böllerverbot in letzter Konsequenz zum Scheitern verurteilt ist, ja zwangsläufig zum Scheitern verurteilt sein muss. Das nun wiederum darf niemanden überraschen. Es kann nie gelingen, ein solch weiträumiges Gebiet wie die Innenstadt hermetisch von Feuerwerkskörpern abzuriegeln.

Die Polizei hat ihre Aufgabe professionell erledigt. Zumindest am Anfang. Es ist jedoch leichter, einer kleinen Truppe frühzeitig die Knaller abzunehmen. Unmittelbar vor Beginn des Feuerwerks, das zudem an unzähligen Stellen in der Innenstadt anstand, war ein Einschreiten dagegen nicht mehr angebracht. Die Verhältnismäßigkeit hätte nicht gestimmt, wenn mehrere Dutzend Polizisten Feiernden die Böller abgenommen hätten. Es ist auszumalen, wie ein solches Szenario sich abspielen könnte. Feuerwerkskörper würden womöglich genutzt, um gezielt auf Beamte zu schießen. Das bestätigen erfahrene Polizisten. Für sie dient das Böllerverbot in seiner jetzigen Auslegung vor allem dazu, die größten Krawallmacher aus dem Verkehr zu ziehen. Dies gilt ebenfalls für die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes. Das Verbot liefert dazu die rechtliche Handhabe.

Böller aus der Innenstadt zu verbannen, ist derzeit unmöglich.

Lesen Sie dazu: Das Böllerverbot in der Augsburger Innenstadt verpufft

Themen folgen