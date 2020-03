Das Cinestar-Kino am Augsburger Hauptbahnhof steht zum Verkauf

Plus Weil Cinestar mit dem Betreiber der Cinemaxx-Kinos fusioniert, müssen mehrere Häuser verkauft werden. Welche Folgen hat das für das Filmangebot in Augsburg?

Das Cinestar am Hauptbahnhof ist noch nicht einmal eineinhalb Jahre geöffnet – nun soll es schon wieder verkauft werden. Grund ist die geplante Übernahme von Cinestar durch Vue Entertainment, Betreiber der Cinemaxx-Kinos.

Das Bundeskartellamt stimmte der Übernahme am Montag zu, machte es jedoch zur Auflage, dass Cinestar-Kinos in mehreren Städten verkauft werden, um einen zu hohen Marktanteil zu verhindern, davor wird die Übernahme nicht wirksam. Neben Augsburg trifft die Entscheidung auch Kinos in Bremen, Gütersloh, Magdeburg, Remscheid und Mühlheim a. d. Ruhr.

Das Cinestar am Augsburger Hauptbahnhof hatte erst vor kurzem wieder eröffnet. Bild: Michael Hochgemuth (Archiv)

Augsburgs Kinos haben ein besseres Angebot als die Konkurrenz

Die Angebote habe das Kartellamt anhand mehrerer Faktoren gemessen, so Kay Weidner, Pressesprecher des Bundeskartellamts. „Am wichtigsten sind die den wirtschaftlichen Erfolg der Kinos kennzeichnenden Umsätze mit Tickets und Verzehr. Hier liegen die Augsburger Cinestar- und Cinemaxx-Kinos deutlich vor den Konkurrenzkinos, einschließlich der Kinos im Augsburger Umland.“ Das Kartellamt habe auch berücksichtigt, dass die kleineren Kinos in der Stadt Augsburg eher Arthouse-Filme zeigen. „Dadurch stehen sie im weniger engen Wettbewerb zu Cinestar und Cinemaxx“, sagt Weidner.

Michael Hehl, Betreiber des Liliom-Kinos in Augsburg, ist skeptisch, ob das Cinestar am Hauptbahnhof überhaupt einen Käufer findet. „Ich glaube, nicht dass das Cinestar ein lukratives Geschäft ist. Die Kinos im Umland, zum Beispiel das Cineplex in Meitingen, sind mittlerweile eine große Konkurrenz.“ Hehl wünscht sich, dass die kleineren Programmkinos von der Entscheidung profitieren. Dies wäre dann der Fall, wenn sich das Mainstream-Kino nur noch auf einen Standort in Augsburg konzentriert.

Schließung des Cinestar-Kinos am Hauptbahnhof ist kein Thema

Doch eine Schließung des Cinestar-Kinos kommt aus der Sicht des Kartellamts nicht infrage. Sie sei, so Weidner, wettbewerblich keine Lösung. Es ginge ja gerade darum, dass etwaige Kinobesucher in Augsburg ausreichend Alternativen haben. „Das ist durch eine Schließung nicht gesichert“, so Weidner.

Und was passiert, wenn sich kein Käufer für das Kino am Hauptbahnhof findet? Das Kartellamt hat eine Frist von sechs Monaten aufgestellt. Auf die Nachfrage, was geschieht, falls das Kino in dieser Zeitspanne nicht verkauft wird, konnte das Kartellamt keine Auskunft geben.

