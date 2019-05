vor 58 Min.

Das Erfolgsrezept der rund 30 Gold- und Silberschmieden

In Augsburg gibt es rund 30 Gold- und Silberschmieden. Sie alle können sich am Markt behaupten und sind teils stark ausgelastet. Das Erfolgsrezept dafür verblüfft.

Von Bernd Hohlen

„Da der Stadt Augsburg durch ihre Künstler in Gold und Silber vorzügliche Ehre zugewachsen ist, so verlohnt es sich der Mühe, den Alterthümern der Kunstprofession der Goldschmiede etwas nachzuspüren und zu untersuchen.“ Das schreibt Paul von Stetten 1779 in seiner „Kunst-Gewerbe- und Handwerksgeschichte der Reichsstadt Augsburg“. Die Gold- und Silberschmiedekunst hat Augsburg einst reich und bekannt gemacht und dieser besonderen Tradition folgend, sind heute laut Handwerkskammer für Schwaben (Hwk) noch immer 30 Gold-und Silberschmieden und acht Uhrmacher in die Handwerkerrolle eingetragen. Sie sind dieser alten Handwerkskunst verpflichtet.

Doch trägt eine Stadt wie Augsburg so viele Betriebe? Wie kann sich das Handwerk gegen große Filialisten, die es ebenfalls in der Stadt gibt und die weltweit gefertigten Schmuck teils günstig anbieten, behaupten? Dazu kommen Kaufhäuser, Geschäfte für An-und Verkauf von Schmuck und sogar Kaffeesortimenter mit entsprechendem Angebot dazu. Sie alle machen den 30 Augsburger Goldschmieden Konkurrenz.

Vielfalt der Gesellschaft macht sich beim Schmuck bemerkbar

Diese Breite im Angebot ist zum einen Ausdruck für ein gestiegenes Bedürfnis für Schmuck, zum anderen ein Hinweis auf eine vielfältiger werdende Gesellschaft, sagen die Händler. Am Goldschmiedehaus Schmedding, das seit 1834 in Augsburg ansässig ist, lässt sich der Wandel der Branche erkennen. Auf zwölf Metern Schaufensterfläche bot das „Goldschmiedehaus“ in der Bürgermeister-Fischer-Straße noch bis in die 1990er-Jahre die ganze Palette des Gewerbes an. Vom Silberbesteck bis zur Uhr. „Anfertigungen für Kunden waren die absoluten Ausnahmen und wirtschaftlich kaum messbar“, sagt Inhaber Thomas Schmedding. Als die ersten großen Schmuckfilialen in die Stadt kamen, änderte sich dies.

Durch die Schmuck-Massenware entwickelten sich wieder spezielle Kundenwünsche. Die Konkurrenz belebte sprichwörtlich das Geschäft. Die Auslagen wurden kleiner, die Werkstätten der Goldschmieden größer und die individuelle Fertigung nahm deutlich zu. Die Goldschmiedebetriebe besannen sich wieder auf ihr Können. „Neunzig Prozent unserer Schmuckwaren entwerfen und fertigen wir selbst“, bestätigt auch Landesinnungsmeisterin und Inhaberin der Schmuckläden Werner, Uta Werner-Dick.

"Alte Silberschmiede" setzt auf Erlebnischarakter

Die „Alte Silberschmiede“ der Familie Bartel in der Pfladergasse setzt seit einiger Zeit zudem auf den Erlebnis-Charakter. Brautpaare lassen sich ihre Ringe vom Goldschmiedemeister in ihrem Beisein und auch nach ihren Vorstellungen, fertigen. Dann wird die Werkstatt abgesperrt und das zukünftige Brautpaar ist bei der Entstehung seiner Eheringe dabei. Die Goldschmiedearbeit wird dokumentiert und ist Teil des Ereignisses.

Allein in der Augsburger Altstadt gibt es neben der Silberschmiede fünf weitere kleine Goldschmieden. Birgit Grünwald betreibt seit neun Jahren ihr Geschäft. Trotz der Konkurrenz kann sie sich behaupten. Auch sie setzt auf Individualität. Sie sagt: „Es werden immer häufiger Verlobungsringe und Kreuze für die Kommunion verlangt, die speziell angefertigt werden“. Aber mit Blick auf die Dichte der Goldschmiede und dem auch hier spürbaren On-linehandel sagt sie nüchtern: „Größenwahnsinnig wird hier keiner mehr“. Von Schmuck als Geldanlage hält sie nichts.

Das sieht Thomas Pohl von „Schmuck-Pohl“ aus der Maximilianstraße etwas anders. Zumindest für Edelsteine. „Berät man den Kunden und verarbeitet Steine, wie Turmalin, Rubine oder naturfarbene Brillanten richtig, sind das durchaus Wertanlagen“, sagt Pohl. Ebenfalls in der Maximilianstraße befindet sich „Augsburgs größter Schmuckankäufer“ Robert Rehm. Er verwaltet und verkauft Nachlässe, sodass auch er, der nicht selbst produziert, sehr ungewöhnlichen Schmuck anbieten und dem individueller werdenden Markt gerecht werden kann.

Die Vielfalt des Gewerbes zeigt noch einmal Thomas Schmedding auf. „Wir fertigen auch für andere Juweliere, die keine Werkstatt haben. Die meisten von uns sind untereinander vernetzt und arbeiten sich gegenseitig zu. Es gibt Spezialisten für das Edelsteinfassen, für das Erstellen von Siliconformen, sowie dem Gießen von Edelmetallen. Sogar eine Steineschleiferin ist für viele Juweliere in Augsburg tätig“, sagt Schmedding. Die Bedeutung dieses besonderen Augsburger Handwerks ist auch im Archiv zur Augsburger Goldschmiedekunst des Bayerischen Nationalmuseums nachzuspüren. Doch die absoluten Hoch- und Glanzzeiten der Branche sind vorbei.

Die Chance, dass in nächster Zeit ein Straßenzug nach einem Augsburger Goldschmied benannt wird, wie es den Goldschmiede-Dynastien Drentwett und Thelott zuteil wurde, ist gering. Da muss Thomas Schmedding lachen und sagt: „Meine Familie kommt aus Münster und da gibt es eine Schmeddingstraße“.

