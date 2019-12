vor 49 Min.

Das Griesle soll ein Park für Alle werden

Bei einem Workshop in der Turnhalle der Birkenauschule informierten Lechhauser Bürger Sport- und Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD), was ihrer Meinung nach im Griesle-Park noch für mehr Aufenthaltsqualität getan werden kann.

Bürger möchten wissen, wie der Ordnungsreferent das Areal aufwerten will. In der Birkenauschule erklären sie, wie sie sich Naherholung vorstellen. Erste Baumaßnahmen bis zu den Sommerferien

Von Elena Winterhalter

Viel Gestrüpp, uneinsehbare Wege und kaum Sitzgelegenheiten: So stellen sich aktuell noch die Gegebenheiten im Griesle Park in Lechhausen dar. Den Handlungsbedarf haben auch die Verantwortlichen aus Umwelt- und Ordnungsreferat im Blick.

150000 Euro stehen für erste Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Frage, welche Schritte als Erstes angegangen werden, durften die Bürgerinnen und Bürger ebenso mitreden, wie bei der konkreten Umsetzung. Am vergangenen Samstag trafen sich dazu Anwohner und Interessierte mit Verantwortlichen der Stadt Augsburg – darunter Ordnungsreferent Dirk Wurm ( SPD) –in der Birkenauschule zu einem Workshop. Es ging zunächst darum, die rund 40 anwesenden Bürger über den aktuellen Stand der Planungen zu informieren.

Dem Workshop am Samstag gingen zwei Veranstaltungen zum Griesle Park voraus. Im September organisierte das Sportreferat dort ein Sport- und Kulturfest und nahm das Event zum Anlass, herauszufinden, wie die Lechhauser ihren Park nutzen und was ihnen fehlt. Als Nächstes traf sich die Stadt mit Vertretern der Polizei, dem Ordnungsdienst, der Grünverwaltung und dem Stadtjugendring, um auch die Erfahrungen und Einschätzungen von diesen Seiten mit in ein erstes Strukturkonzept einzubeziehen.

Das vorläufige Ergebnis bekamen die Anwesenden am vergangenen Samstag präsentiert. Zunächst stellte Lisa Rittel vom Referat Sport vor, welche Ergebnisse und Wünsche von Lechhausern bereits gesammelt wurden. Die Auswertung ergab, dass besonders der Teil des Parks genutzt wird, der südlich der Hans-Böckler-Straße liegt, die den Park in zwei Teile teilt.

Deswegen werden sich die ersten Baumaßnahmen auch auf diesen Teil des Parks konzentrieren. Dirk Wurm kündigte an, sein Ziel sei es, bis zu den Sommerferien 2020 die ersten Arbeiten abzuschließen. Als Probleme im Park nannten viele eine starke Verschmutzung, fehlende Angebote für kleine Kinder und zu viel Gebüsch, das Wege unübersichtlich macht. Ein Anwohner sagte: „Ich wünsche mir einen ruhigen Park, in dem Kinder spielen können. Es fehlt eine gute Anbindung an das Viertel.“ Ein anderer sagte: „Es gibt zu wenig Sportmöglichkeiten. Ich habe drei Jungs zu Hause, die sich austoben wollen. Und der Hackschnitzelplatz ist dafür nicht geeignet. Außerdem sollte man den Park öffnen und Büsche entfernen. Die Fläche ist abends zu dunkel.“

Viele dieser Aspekte sind im Strukturkonzept, welches das Planungsbüro mne aus Augsburg erarbeitet hat, bereits enthalten. Landschaftsarchitekt Moritz Eschenlohr stellte den Anwesenden die Pläne vor. „Die Aufwertung des Parks zu einem Mehrgenerationenpark und Ort der Begegnung ist ein Elefantenprojekt“, sagte Eschenlohr zu Beginn seiner Präsentation. „Das lässt sich nicht alles auf einmal umsetzen. Wir möchten trotzdem, dass es ein großes Ganzes ergibt, wenn alles fertig ist.“ Die vorhandene Struktur im Park sei sehr hochwertig, so Eschenlohr. Jetzt gehe es darum, Baumgruppen freizustellen, Liegewiesen zu schaffen und Aufenthaltsmöglichkeiten zu bieten.

Im Anschluss an die Präsentation der Landschaftsarchitekten wurden die Bürger an fünf Stationen nach Vorschlägen gefragt. Wo sollen in Zukunft die Bänke stehen? Welches Spielgerät fehlt auf dem Spielplatz? Die Auswertung dieser Antworten fließt ebenfalls in die konkrete Planung mit ein.

Fest steht: Im ersten Bauabschnitt wird eine Calisthenicsanlage mit verschiedenen Stangen für Work-out und Turnübungen entstehen und der Spielplatz im südlichen Teil wird erweitert. Holzdecks sollen über den Park verteilt als Sitzmöglichkeiten dienen. Der Bolzplatz bleibt zunächst in seiner Form erhalten. Wie genau der Spielplatz aussehen wird, ist noch nicht final entschieden. „Wir wollen dazu noch in die Birkenauschule gehen und uns dort die Meinungen der Schüler anhören“, sagt Lisa Rittel. Sie hat gemeinsam mit einer Kollegin das Beteiligungsformat zum Griesle Park konzipiert. „Wir wollen die Anwohner mitnehmen“, sagt sie und kündigt an: „Deshalb wird es für jeden weiteren Bauabschnitt wieder einen Workshop geben.“

Wann die nächsten Abschnitte angegangen werden, hängt von den finanziellen Mitteln ab, die der Stadt zur Verfügung stehen. Ideen und Visionen gibt es auf jeden Fall genug. Da ist von einem Kiosk die Rede, von einem Skate- und Streetsoccerplatz, einer Boule-Anlage und weiteren Sitzgelegenheiten. Auch Themen wie die Aufwertung der Unterführung sind im Strukturkonzept enthalten.

