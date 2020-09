05:57 Uhr

Das Lechhauser Griesle wird zum Generationenpark

Plus Die große Grünanlage Griesle ist aktuell wenig einladend. Das will die Stadt ändern. Die ersten Bauarbeiten beginnen jetzt in Lechhausen.

Mit dem Griesle-Park steht den Lechhausern zwar eine große Grünfläche zum Spazierengehen und Ausruhen zur Verfügung, ihr Zustand ist jedoch aktuell nicht besonders einladend: Die Besucher sehen sich mit viel Gestrüpp, uneinsehbaren Wegen und wenigen Sitzgelegenheiten konfrontiert. Das will die Stadt jetzt ändern und die Grünanlage in einen Generationenpark umwandeln.

Mehrfach konnten die Bürger im vergangenen Jahr ihre Wünsche äußern. Unter dem Motto „Dein Park im Griesle – Gemeinsam Zukunft gestalten“ wurde das Strukturkonzept von der Arbeitsgemeinschaft Sport und Grün in Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft und den lokalen Akteuren vor Ort in Lechhausen entwickelt. Im Rahmen eines Bürgerworkshops wurden dann die Details des ersten Bauabschnittes erarbeitet. An diesem Donnerstag beginnen dafür die Arbeiten.

Neue Calisthenic-Anlage entsteht im Lechhauser Griesle

Wie die Stadt mitteilt, soll zunächst die Spielfläche im Süden der Grünanlage erweitert und für Fitness-Fans eine neue Calisthenic-Anlage nördlich des bestehenden Bolzplatzes gebaut werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober. Dabei kann es zu Einschränkungen bei der Benutzung der Wege innerhalb der Grünfläche kommen, heißt es.

Umleitungen für Fußgänger und Radfahrer werden innerhalb der Grünfläche vor Ort beschildert. Das Projekt soll mit Mitteln aus dem Städtebauförderungsprogramm „Aktive Zentren für das Sanierungsgebiet Lechhausen – Griesle“ verwirklicht werden. (bau, AZ)

