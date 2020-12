06:30 Uhr

Das Modular-Festival 2021 in Augsburg steht wegen Corona in den Sternen

Plus Die Veranstalter des Jugendfestivals Modular in Augsburg können noch keine Angaben zu dem Event im nächsten Jahr machen. Schon 2020 fiel es wegen Corona aus.

Von Miriam Zissler

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen gingen in den Vorjahren stets die ersten Tickets für das Jugendfestival Modular in den Verkauf, die Organisatoren des Stadtjugendrings (SJR), der im Auftrag der Stadt das Festival veranstaltet, nannten die ersten Bands, die Vorfreude wuchs. In diesem Jahr ist das anders. Bereits im Juni musste das dreitägige Fest aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden. Für das kommende Jahr heißt es "abwarten", sagt SJR-Geschäftsführer Helmut Jesske.

Noch sei nicht abzusehen, wie sich die Pandemie entwickele und wie viele Personen in den kommenden Monaten bei Veranstaltungen zugelassen werden. "Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir stehen aber in den Startlöchern und würde natürlich gerne ein Jugendfestival veranstalten, wenn es möglich ist", sagt Jesske.

Modular-Festival: "Danke-Box" half das Defizit zu kompensieren

2019 war das Jugendfestival vom Wittelsbacher Park auf das Gelände am Oberhauser Gaskessel umgezogen. Im vergangenen Jahr lief ein Defizit auf, weil der Samstag verregnet gewesen war und die Besucherzahlen sanken. In diesem Jahr hätten auf die Besucher viele Neuerungen gewartet: Festivalleiter Patrick Jung und sein Team wollten unter anderem mit einem Programm abseits der Bühnen neues Publikum gewinnen und die Verweildauer erhöhen. Ob auch in diesem Jahr ein Defizit auflaufen wird, kann der SJR-Geschäftsführer noch nicht abschließend sagen. "Die endgültigen Zahlen liegen noch nicht vor. Ich glaube aber, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen." Um das Defizit zu kompensieren, hatten die Veranstalter eine "Danke-Box" mit unter anderem Modular-Socken, einem Becher und Poster befüllt. Um sich solidarisch zu zeigen, tauschten daraufhin viele Besucher ihre bereits gekauften Tickets gegen die Box ein und ließen sich die Ticketpreise nicht ausbezahlen. Derzeit befindet sich das Organisationsteam des Festivals größtenteils in Kurzarbeit.

Neben den Informationen zum Jugendfestival Modular bei der ersten digitalen Vollversammlung des Stadtjugendrings auch zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt, nachdem Marie Rechthaler von der Jugendorganisation Querbeet und Kilian Krumm von der DGB Jugend zurückgetreten waren.

Neue Vorstandsmitglieder des Stadtjugendrings Augsburg

Neu im Team sind nun Studentin Fabienne Kündgen, 28 Jahre alt, von der Jugendorganisation Querbeet, die ihre Schwerpunkte beim SJR sieht vor allem in der Unterstützung der Jugendverbände, der Stärkung des Ehrenamtes und der Thematik Diversität. Daneben wurde Claas Meyer, 34, gewählt, der Jugendsekretär bei der IG Metall Jugend und Delegierter der DGB Jugend ist. Als ehemaliges Vorstandsmitglied des Stadtjugendring Bamberg ist ihm die Jugendringsarbeit bereits vertraut. Schwerpunkte will er bei den Themen Jugendarbeitslosigkeit und Jugend und Ausbildung setzen.

Daneben wurde einstimmig in der Vollversammlung beschlossen, die Jugendgruppe FOAM, ein Jugendtanzgruppe aus Lechhausen, die regelmäßig im Jugendhaus Fabrik trainiert, in den SJR aufzunehmen.

