Das "Sprengstoffkollektiv" hebt Bierbrauen auf die politische Ebene

Plus Das Sprengstoffkollektiv stellt in Augsburg-Haunstetten basisdemokratisch Bier her. Gründer Tobias Spreng möchte das Wirtschaftssystem verbessern – und Spaß am Brauen haben.

Von Sören Becker

Tobias Sprengs Hobby ist es, Sprengstoff herzustellen – allerdings keinen herkömmlichen. Es geht vielmehr um ein besonderes Getränk. In seiner Brauerei in Haunstetten braut Spreng Bier nach basisdemokratischen und sozial verträglichen Prinzipien. Der langhaarige 31-Jährige fährt alle Lieferungen mit dem Lastenfahrrad aus. Das tut er aus Überzeugung, obwohl das leichter gesagt als getan ist.

Tobias Spreng in seiner Brauerei. Hier füllt er Bier ab. Bild: Sören Becker

Bis zu 20 Kisten wuchtet Spreng auf seinem Rad mehrmals wöchentlich durch die Gegend – und das bis zu viermal an einem Tag. „Natürlich wäre es mit dem Auto leichter, aber das Fahrradfahren hilft der Umwelt, und man fährt viel kommunikativer“, sagt er in der weiß gekachelten Brauerei, in einem Augsburger Hinterhof. Während er redet, füllt er Lagerbier aus einem Fass in braune Flaschen mit Bügelverschluss. „Ich tanze gerne, mache Musik und engagiere mich für eine bessere Welt“, sagt er. Die laut ratternde Abfüllanlage hat er selbst gebaut. Er muss heute noch einige Kästen vollmachen, denn er will gleich auf den Geburtstag eines Freundes und hat versprochen, Bier mitzubringen. Trinken will er davon selbst nichts. Er findet, dass Alkohol und Tanzen sich nicht vertragen.

Ab und zu läuft eine Flasche über und verspritzt weiß schäumendes Bier. Vor seinem Gesicht trägt Spreng ein Plastikvisier, um seine Augen zu schützen, falls eine Flasche platzt. Er ist ganz in Weiß gekleidet, abgesehen von einer schwarzen Schürze. Um ihn herum liegen und stehen zahlreiche Töpfe, Bierkästen und Schläuche. In einer Ecke steht ein ehemaliger Milchtank, in dem bis zu 650 Liter Bier gären können. Den hat Spreng ausnahmsweise mit einem Auto aus einer Molkerei in Bobingen geholt.

Landwirtschaftsministerin Kaniber wurde auf den Augsburger Bierbrauer aufmerksam

Auch an prominenter Stelle ist man inzwischen auf sein Bier aufmerksam geworden. Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber wollte Spreng ins Netzwerk der Heimatunternehmer aufnehmen, einer Initiative des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege und der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung, die kreative Menschen auf ihrem Schritt zu einem Unternehmen unterstützen will. Anfangs war Spreng skeptisch: „Ich bekam eine Einladung und wusste gar nicht, was das sein sollte, ob das jetzt so ein CSU-Ding ist“, sagt er. Dennoch nahm er den Termin wahr, und trotz seiner Skepsis ist Spreng nun zwischen Allgäuer Bergbauern mit Tirolerhut und oberpfälzischen Dorfschreinern mit Lederweste auf der Internetseite des Netzwerks vertreten. Sein Foto zeigt ihn auf einer Waldlichtung, wie er ein Glas Bier gegen das Licht hält und es anlächelt.

Spreng engagiert sich bei Attac, einer Organisation, die sich für mehr Finanzmarktregulierung einsetzt. Der Gründer Christian Felber hat eine Theorie entworfen, die das Gemeinwohl zum Maßstab der Wirtschaft macht. Spreng findet das eine interessante Idee: „Unsere aktuelle Wirtschaft zerstört den Planeten, macht arme Länder ärmer und ist ungerecht“, findet er.

Er bezeichnet sich selbst als Utopist: „Meine Utopie ist eine nachhaltige und gerechte Welt“, sagt Spreng. Während seiner Ausbildung engagierte er sich in der Gewerkschaft, aber er war enttäuscht über den Mangel an Visionen: „Das Äußerste, was man sich vorstellen konnte, war ein bisschen mehr Lohn“, sagt er. Er habe Luxus wie tägliche Massagen und mehr Mitbestimmung gewollt. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir das bekommen, aber ich wollte auf mein Idealbild hinarbeiten.“

In der Brauerei in Augsburg-Haunstetten werden Entscheidungen im Kollektiv getroffen

Spreng trifft alle Entscheidungen zusammen mit seinen Kollektivpartnern. Je nach Bedarf treffen sie sich und entwickeln eine Tagesordnung aus, die dann abgearbeitet wird. Dort wird entschieden, wie die Buchhaltung organisiert wird und welche Biere gebraut werden. Wenn jemand auf Reisen war, wird schon mal ein Bier verkostet. Auch die Kunden und Zulieferer haben ein Mitspracherecht. Trotz der basisdemokratischen Struktur hat Spreng mehr Macht, als ihm lieb ist: „Die Leute hören zu häufig auf mich“, findet er. Doch immerhin hat er die Brauerei gegründet und die meiste Ausrüstung gekauft.

Ganz wirtschaftlich operiert das Sprengstoffkollektiv noch nicht. Dafür produzieren Spreng und seine Mitstreiter noch zu wenig: „Ich müsste meine Produktion verdoppeln“, sagt er. Erst ab etwa 2000 Litern pro Sud sei sie wirtschaftlich. Es geht ihm nicht ums Geldverdienen, aber für das Finanzamt muss er eine Gewinnabsicht vorweisen. Und sein Hobby zum Beruf zu machen, würde ihn auch freuen. Im Moment assistiert er einem Augsburger Schwerbehinderten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dafür fehle ihm vor allem Kapital, sagt er. Vom Brauen abbringen lässt er sich dadurch nicht: „Für mich stehen vor allem der Spaß und die Qualität des Bieres im Mittelpunkt.“

