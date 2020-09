15:18 Uhr

Das Stac Festival sucht Unterstützer

Während die Veranstaltungsszene beinahe brachliegt, gibt das STAC Festival nicht auf und plant coronakonforme Tanzshows Ende November in der Stadthalle Friedberg.

Am 28. und 29. November sollen bei mehreren STAC-Festival-Tanzshows wieder Tanzgruppen, Solotänzer, Artisten und Akrobaten aller Stilrichtungen, jeden Alters und jeden Professionalisierungsgrades ihre aktuellen Choreografien zeigen. Die Anmeldephase für Tänzer hat bereits begonnen und läuft noch bis Mitte September. Alle Shows finden selbstverständlich in coronakonformem Rahmen statt. Mit der Stadthalle Friedberg hat das STAC Festival einen Ort gefunden, der in seiner Größe besonders ist, wodurch Hygieneregeln wie die Abstandspflicht gut einzuhalten sind. Ausgelegt für normalerweise 1000 Besucher werden bei den STAC-Tanzshows vermutlich nur 150 Zuschauer coronabedingt zugelassen. Ein Hygienekonzept wurde bereits erstellt und man steht in engem Kontakt mit den städtischen Behörden.

Das Team sucht nun nach Unterstützern, die ihnen in dieser herausfordernden Zeit unter die Arme greifen. Da dieselben Veranstaltungskosten wie immer anfallen, aber viel geringere Einnahmen generiert werden, hoffen die Organisatoren auf Spenden und Sponsoren. Infos gibt es unter www.stac-festival.de. (AZ)

