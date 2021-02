vor 35 Min.

Das Strandkorb-Festival soll Sommer-Feeling nach Augsburg bringen

Sie werden zwar nicht am Meer stehen, sondern auf dem Messegelände. Und sie sollen für Abwechslung sorgen: In Augsburg ist ein Strandkorb-Festival geplant.

Plus Der Osterplärrer steht in den Sternen, derweil planen Veranstalter coronakonforme Formate. Dazu zählt ein Strandkorb-Festival auf Augsburgs Messegelände mit prominenten Gästen.

Von Lilo Murr

Keiner kann sich im Moment vorstellen, wie dieser Sommer ablaufen wird. Sind die Corona-Restriktionen dann weniger geworden? Dürfen Festivals und Großveranstaltungen stattfinden? Im Hintergrund immerhin wird geplant, zum Beispiel ein großes Strandkorb-Festival auf dem Messegelände.

Im vergangenen Jahr hat das erste Strandkorb-Open-Air in Mönchengladbach etwa 50.000 Besucher in 63 Shows begeistert. In diesem Jahr, in dem keiner weiß, wie sich die Pandemie entwickelt, geht das Konzept auf Tour und kommt voraussichtlich auch nach Augsburg. Veranstalter ist die Hertlein Veranstaltungs GmbH in Würzburg, Partner für das Spektakel wird die Messe Augsburg sein.

Hunderte Strandkörbe für Festival an Augsburger Messe

Dort sollen, geht alles nach Plan, einige Hundert Strandkörbe für knapp zehn Wochen eine neue Heimat finden. Mitten im schwäbischen Augsburg, wo es weit und breit keinen Strand und kein Meer gibt, immerhin aber Lech und Wertach. Das System hinter dem Festival sei ausgeklügelt, versprechen die Veranstalter: Jeder Strandkorb garantiere eine optimale Sicht auf die Bühne. Verpflegung bestelle man online, die kommt dann in einer Box zum Besucher. Dass in jedem Korb ein Desinfektionsspender liegt, sei inzwischen schon selbstverständlich.

Kabarettist Michael Mittermeier soll im Sommer zum Strandkorb-Open-Air auf die Messe kommen. Bild: Peter Fastl (Archivfoto)

Der Würzburger Veranstalter bietet für derzeit 16 Termine Unterhaltung aus allen Genres. Die reicht von Rock bis Pop, von Comedy und Kabarett bis hin zur Klassik. Und die Liste der Künstler kann sich durchaus sehen lassen: Start in Augsburg soll mit Mike Singer am 4. Juni sein, In Extremo rockt am 10. Juli, Michael Mittermeier blödelt am 21. Juli, Dicht & Ergreifend stehen am 6. August auf dem Programm, danach folgen Schandmaul (7. August), Cucha Candela (12. August), der berühmte Reggaemusiker Gentleman am 13. August und Joris zum Abschluss am 15. August. Auch Giovanni Zarrella und Pietro Lombardi sind vertreten, beide treten am Nachmittag (15 Uhr) auf.

Weitere Termine könnten, betont Pressesprecherin Birgit Gibson, folgen. Zum Beispiel Sonntagsmatineen mit Jazz und Klassik – und einige, so Gibson, große Namen der Branche. Die dürfe man jedoch noch nicht verraten.

Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 15 und 20 Uhr, die Karten kosten zwischen 41 und 55 Euro. Das Konzept, das laut Veranstalter die perfekte Mischung zwischen Sicherheit und Vergnügen in Zeiten von Corona darstelle, wurde übrigens mit dem Preis des Deutschen Tourismusverbands ausgezeichnet. Der Vorverkauf der Tickets startet am Dienstag, 9. Februar, an allen Vorverkaufsstellen. Das Festival findet bei jedem Wetter statt.

Das Autokino an der Augsburger Messe wird 2021 wohl nicht mehr stattfinden. Bild: Michael Hochgemuth (Archivfoto)

Autokino an der Messe wird wohl nicht wieder stattfinden

Damit dürfte sich das Autokino an der Messe, bei dem im vergangenen Jahr Künstler wie Grünwald oder Astor bei der Messe auftraten, erledigt haben. Ob, wie geplant, Sommer am Kiez mit dem Headliner Eisbrecher, das laut Veranstalter Bobs eventuell vom Platz vor dem Oberhauser Bahnhof zum Gaswerksgelände umziehen will, stattfinden kann, wird der Verlauf der Pandemie zeigen. Karten für die Konzerte im Juli und August kann man aber auch für dieses Event schon kaufen.

Mehr zum Festival gibt es hier.

