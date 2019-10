vor 54 Min.

"Das Supertalent": So trainieren die "Akrobatik Masters" aus Augsburg

Die "Akrobatik Masters" aus Augsburg haben die erste Hürde bei "Das Supertalent" mit Bravour genommen. Nun arbeitet die Tanzgruppe an einem neuen Programm.

Von Lisa Gilz

Erst kürzlich standen 25 Akrobaten in der RTL-Sendung „Das Supertalent“ auf der Bühne und begeisterten mit ihrem Showtanz und ihrer Akrobatik die Jury. Die Gruppe gehört zum Tanz- und Sportverein Firnhaberau (TSV) und heißt „Akrobatik Masters“. Die Sportler haben in der Talentshow von allen drei Juroren einen Daumen hoch bekommen. Allerdings heißt das nicht, dass sie automatisch in der nächsten Runde sind. Aber ruhig abwarten und Däumchen drehen will die Gruppe nicht. Die Mitglieder stehen schon wieder auf ihren Matten in der Halle und trainieren für den nächsten Wettkampf.

"Das Supertalent" auf RTL: Hier trainieren die "Akrobatik Masters"

Die Halle, in der die Showgruppe „Akrobatik Masters“ trainiert, ist nicht besonders groß. Dennoch finden dort 57 Akrobatinnen und ein Akrobat Platz. Da kann es schon einmal eng zugehen – allerdings ist das dann umso beeindruckender, wie die sieben bis 36-jährigen Sportler Flick-Flacks, Saltos, Räder und Brücken nebeneinander üben.

Das passiert alles unter der Aufsicht von Trainerin Carmen Oharek. Die 28-Jährige leitet das Training und denkt sich jedes Jahr eine neue Choreografie für die Gruppe aus. Ihr Programm zum Soundtrack von „The Greatest Showman“, das sie auch bei „Das Supertalent“ gezeigt haben, ist ihre aktuelle Nummer. Jetzt üben sie bereits eine neue Choreo ein, die sie im Fasching kommendes Jahr das erste Mal zeigen wollen. Dass es nicht einfach ist, neue Schritte und Abläufe zu trainieren, ist für Oharek kein Grund, aufzugeben: „Aller Anfang ist schwer“.

Die "Akrobatik Masters" des TSV Firnhaberau arbeiten an einem neuen Programm. Reporterin Lisa Gilz hat sie besucht. Video: Lisa Gilz

Alleine ist die Trainerin bei der Koordination der vielen Teilnehmer nicht. Belinda Auer (23) und Bella Hehl (18) greifen Carmen Oharek beim Training unter die Arme. Beide haben ihre eigenen Tanzgruppen, die sie trainieren, sind selbst schon einige Jahre im Verein dabei und wissen, worauf sie achten müssen. Wie viele andere bei „Akrobatik Masters“ tanzen oder turnen sie auch noch in anderen Gruppen. Lächelnd erklärt Belinda Auer, dass es für sie aber wichtig sei, einen freien Tag in der Woche zu haben.

Unterstützung erhalten die Tänzer nicht nur aus dem Verein. Ein wichtiger Bestandteil sind auch die Eltern. „Die vielen helfenden Mütter sind Gold wert“, sagt Carmen Oharek. Sie helfen beim Nähen der Kostüme, fahren die Mitglieder zu den Auftritten und backen Kuchen. Auch bei dem Auftritt für RTL wurde die Gruppe durch viele Eltern unterstützt, die jetzt die Daumen drücken, dass die Tänzer ein zweites Mal eingeladen werden.

Die "Akrobatik Masters" arbeiten an einem neuen Programm. Bild: Michael Hochgemuth

"Akrobatik Masters" warten auf Rückruf für "Das Supertalent"

Die „Akrobatik Masters“ warten zwar auf einen Rückruf für „Das Supertalent“, haben aber auch schon den nächsten Wettbewerb vor Augen: das Bundesfinale Tuju-Stars, ein Wettkampf für die Deutsche Turnjugend. „Nächstes Jahr wollen wir im Show-Bereich wieder Bayerischer Meister werden und uns fürs Bundesfinale qualifizieren“, erklärt der einzige Mann in der Gruppe, Andreas Berndt. Der 36-Jährige ist seit einigen Jahren mit von der Partie. Er will nicht all zu viel über die neue Choreografie verraten, denn es werde noch viel experimentiert. „Es wird auf der Geschichte von König der Löwen basieren“, gibt er einen Hinweis. Dafür habe die Trainerin einen Remix des Disney-Klassikers ausgesucht.

Falls es zu einem Callback für „Das Supertalent“ kommt, möchte Oharek aber mit einem Programm aus früheren Choreografien auftreten. Bis dahin trainiert die Gruppe weiter auf ihren nächsten Sieg.

