Das Turamichele kommt! Alle Infos zum großen Kinderfest

Das Turamichele nimmt am Wochenende wieder den Kampf gegen das Böse auf. Er wird am Samstag und Sonntag zu jeder vollen Stunde zwischen 10 und 18 Uhr am Perlachturm erscheinen.

Turamichele 2019: Auf dem Rathausplatz findet am Samstag und Sonntag das Kinderfest statt. Doch auch an anderen Orten ist am Wochenende in Augsburg viel geboten.

Von Julian Wellinger

Es ist das große Kinderfest in Augsburg mit langer Tradition: Am Wochenende, 28. und 29. September, findet auf dem Rathausplatz das Turamichelefest statt. Jeweils rund um den Michaelitag am 29. September zeigt sich Augsburgs Turamichele – mit dem traditionellen Kampf gegen das Böse. Der Sieg des Guten wird mit einem großen Fest in der Innenstadt und fliegenden Friedensgrüßen gefeiert.

Turamichele 2019: Geschichte und Programm

Das Prinzip ist bekannt: Zu jeder vollen Stunde zwischen 10 und 18 Uhr richtet sich der Blick auf den Perlachturm. Dort öffnet sich ein Fenster in luftiger Höhe. Durch dieses erscheint der heilige Michael, um das Böse in Gestalt des Teufels niederzustechen. Um den Sieg des Guten über das Böse gebührend zu feiern, lassen die Kinder anschließend gemeinsam Luftballons in den Himmel steigen. Sie nehmen an einem Wettbewerb teil, bei dem es zahlreiche Preise zu gewinnen gibt.

Das Turamichele ist ein mechanisches Figurenspiel. Das Gewicht wird auf 250 Kilogramm geschätzt. Gemessen wurde die Figur: Das Turamichele ist 1,80 Meter groß.

Das Figurenspiel hat eine lange Tradition. Im Jahr 1616 wurde es erstmalig erwähnt. Immer wieder wurde es auch im Laufe seiner bewegten Geschichte politisch instrumentalisiert. Besonders die armen Bevölkerungsschichten früherer Zeiten sahen im bösen Teufel die Obrigkeit, die letztendlich vom Turamichele als Stellvertreter des einfachen Volkes besiegt wird. Gerade wegen dieser politischen Deutung war das Turamichele zeitweise verboten.

Während der zweitägigen Veranstaltung gibt es verschiedene Shows, Tanzeinlagen, sowie Livemusik. Außerdem sind Kinder eingeladen, selbst Musik zu machen. Dies können sie mit sogenannten Drum Notes machen. Das ist elektronische Musik, die sich der Geräuschkulisse der Umgebung wie Stimmen bedient, um diese dann in Klänge umzuwandeln. Jenseits des Rathausplatzes ist am Wochenende noch mehr geboten.

Dult, Oldtimer, Streetfood: Was am Wochenende sonst noch geboten ist

Die Maximilianstraße gehört am Sonntag, 29. September, den Oldtimern. Ab 8 Uhr stellen sich die Fahrzeuge auf, um 10.30 Uhr startet die Fuggerstadt- Classic-Rallye. Die Route führt in den Westen vorwiegend durch den Landkreis Augsburg. Ab 15.30 Uhr werden die Fahrzeuge zurückerwartet.

In der Jakobervorstadt beginnt am Samstag die Herbstdult. Das längste Freiluftkaufhaus der Stadt hat bis zum 6. Oktober täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Nach dem Umbau findet zum ersten Mal ein Straßenfest in der neuen Bäckergasse statt. Am Samstag, 28. September, gibt es von 11 bis 19 Uhr unter anderem Musik auf zwei Bühnen. Und natürlich Essen und Trinken.

Von Freitag bis Sonntag findet auf dem Festplatz in Göggingen (Pfarrer-Bogner-Straße) wieder das Schmeckfestival statt. Neben Streetfoodspezialitäten gibt auch Musik. Öffnungszeiten: Fr. 16 bis 23 Uhr, Sa. 12 bis 23 Uhr, So. 11 bis 23 Uhr.

