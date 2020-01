Das Warten auf den neuen Augsburger Messechef ist bald vorbei

Die Augsburger Frühjahrsausstellung findet im Januar statt. Für die Messe Augsburg gibt es noch ein bedeutsames Datum Anfang März.

Wenn die über Jahre hinweg besucherstärkste Veranstaltung der Messe auf den Januar vorgezogen wird, ist es fast zwangsläufig, dass der erste Monat das Topergebnis des Jahres liefert. Die Augsburger Frühjahrsausstellung macht es möglich. Für die weitere Entwicklung der Messe ist diese Terminkonstellation allerdings nicht von großer Bedeutung. Wichtiger wird es jetzt sein, welche Akzente der künftige Messechef Lorenz Rau setzt. Er startet am 1. März. Nach dem Abgang von Gerhard Reiter, der das Unternehmen im März 2019 verlassen hatte, gab es eine kommissarische Lösung.

Thomas Schmidt-Tancredi, Stadtdirektor in Augsburg, führt die Messe zusätzlich zu seinen anderen Aufgaben. Der Spitzenbeamte wusste dabei von Anfang an, dass er ein Chef auf Zeit ist. Mit Unterstützung der Messemannschaft gelang es Schmidt-Tancredi, die laufenden Geschäfte reibungslos zu organisieren. Die Fertigstellung der neuen Messehalle 2 war ein wichtiger Punkt für die Messe. Diese Investition von 24,5 Millionen Euro soll die Messe noch wettbewerbsfähiger machen.

Ob diese Investition sich dauerhaft rechnet, liegt nun auch am neuen Messechef. Es geht darum, vorhandene Veranstaltungen zu halten, aber auch neue an Land zu ziehen. Die Akquise ist ein zentraler Punkt. Gute Kontakte eines Messefachmanns sind wichtig. Daran wird sich Rau messen lassen. Immerhin: Die Messe-Gesellschafter setzen hohe Erwartungen in ihn. Rau machte das Rennen unter rund 100 Bewerbern.

