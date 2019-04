vor 24 Min.

Das Wasserschloss am Hochablass

Das Wasserwerk ging am 1. Oktober 1879 in Betrieb. Heute ist es ein Technikmuseum von europäischem Rang.

Von Franz Häussler

Im Jahr 1879 begann Augsburgs neuzeitliche Trinkwasserversorgung: Das neue Wasserwerk am Hochablass versorgte die ganze Stadt mit reinem Wasser. Die Cholera-Epidemie von 1854 hatte zur Erkenntnis geführt, dass Trinkwasser mitschuldig am Massensterben war. Trinkwasser wurde um diese Zeit innerhalb der Stadt aus Brunnen entnommen und über Wassertürme verteilt. Die Leitungen bestanden großteils aus Holzrohren. Untersuchungen ergaben, dass das Wasser aus den meisten Brunnen „schädlich infiltriert war“, wie es damals hieß. Es war mit Bakterien verseucht.

Das führte zur Erkenntnis: Die jahrhundertelang übliche Versorgung Augsburgs mit Trinkwasser war nicht mehr tragbar. Woher aber sollte hygienisch einwandfreies Trinkwasser für Augsburg kommen? „Als solcher Ort erscheint naturgemäß der Siebentischwald“, heißt es in einem Bericht. Versuchsbrunnen in etwa vier Kilometer Entfernung von der Stadt lieferten bestes Trinkwasser in unbeschränkter Menge. Es müsste nur in die Stadt geleitet werden.

Nötig wären starke Pumpen und ein Leitungsnetz aus Eisenrohren, das hohem Druck ohne Wasserverluste standhalten würde. Die innerstädtischen Wasserwerke müssten stillgelegt und die Wasserentnahme aus privaten Brunnen verboten werden. Dies wäre die effektivste Gesundheitsvorsorge für Augsburg. Trinkwasser sei schließlich das Lebensmittel Nr. 1. Diese Erkenntnis erklärt, warum die Stadt ab 1870 das finanziell und baulich gewaltige Projekt „Neue Wasserversorgung“ anging.

1876 beschloss der Magistrat ein neues Wasserwerk am Hochablass

Am 28. Dezember 1876 beschloss der Magistrat: Ein neues Wasserwerk wird beim Hochablass gebaut. Der Grund für diesen Standort liegt auf der Hand. Hochleistungspumpen benötigten rund um die Uhr viel Energie. In vorelektrischer Zeit kamen nur Wasserturbinen infrage. Der Lech werde genügend Antriebswasser liefern. Am Hochablass konnte es abgezweigt und unter dem neuen Wasserwerk hindurch geleitet werden, um dort Turbinen anzutreiben. Die Kraftübertragung auf die Pumpen musste direkt erfolgen – nicht über den Umweg Elektrizität.

Im Frühjahr 1878 begannen die Bauarbeiten. Während die Fundamente des Wasserwerks entstanden, grub man in der Nähe im Siebentischwald Brunnen. Zeitgleich wurde in der gesamten Stadt ein gusseisernes Rohrsystem verlegt – insgesamt 54 km lang, mit 265 Schiebern und 60 Hydranten bestückt. Vor 140 Jahren glich die Stadt einer gewaltigen Baustelle: Straßenzug um Straßenzug wurde aufgegraben, um Wasserleitungen unter Frosttiefe zu verlegen.

Das neue „Brunnenwerk“ werde die „entschieden wichtigste Schöpfung für alle Bewohner der Stadt Augsburg“, schrieb eine Zeitung über die Probeläufe. Es sprudle „aus einem weiten Rohr die krystallhelle Wassermasse“. Ab 1. Oktober 1879 floss Wasser bester Qualität im gesamten Rohrnetz. Im Wasserwerk sorgten mächtige Pumpen für den nötigen Druck. 1880 wurden 62000 Augsburger mit 4,2 Millionen Kubikmetern Trinkwasser versorgt. Zum Vergleich: 2017 lieferten die Stadtwerke aus einer Vielzahl von Sammelbrunnen 17,5 Millionen Kubikmeter für 320000 Menschen. Das Rohrnetz wuchs von 54 Kilometer im Jahr 1880 auf aktuell etwa 1000 Kilometer Länge. Zeitungen informierten 1879 über das neue Wasserwerk: „Der Wasserbau ist auf Pfahl-Rost fundiert und aus Muschelkalksteinen und Granit ausgeführt. Das Maschinenhaus hat 37 Meter Länge, 17,5 Meter Breite und 7 Meter Höhe im Lichten. Die zwei seitlichen Turmanbauten haben 6,5 Meter Länge und Breite und 14 Meter Höhe. Das Maschinenhaus ist für vier Pumpwerke angelegt, von denen drei aufgestellt sind. Sie liefern zusammen 240 Liter Wasser pro Sekunde. Die Antriebsenergie von 210 Pferdekräften kommt von drei Turbinen. Vier Druckwindkessel von je 1,75 Meter Durchmesser und 10 Meter Höhe ersetzen einen Wasserturm.“

Von Anfang an war das Wasserwerk eine Sehenswürdigkeit

Welchen Stellenwert das neue Wasserwerk 1879 einnahm, drückt die Prognose aus: „Das neue Brunnenwerk wird für alle Zeiten eine der größten Sehenswürdigkeiten Augsburgs bleiben.“ Es zog tatsächlich jahrzehntelang Wasserfachleute aus aller Welt an. Sie interessierten sich vor allem für die von der MAN entwickelte „turmlose Wasserförderung“.

Die vier Druckwindkessel ersetzten Hochspeicher in Türmen. 94 Jahre hielten die schmiedeeisernen Kessel dicht und die gewaltigen Pumpen funktionierten ebenso lang. Sie sorgten für so viel Druck im Netz, dass das Wasser am Hydrant beim Stadttheater mit fast 3,5 bar ankam. Am 3. Dezember 1973 wurde die „Wasserkraftanlage Nr. 24 an der Spickelstraße 31“, so lautete die amtliche Bezeichnung, stillgelegt. Seit 1973 wird Trinkwasser in Augsburg mit elektrisch betriebenen Pumpen gefördert. Das nach wie vor unter dem Gebäude hindurch rauschende Lechwasser erzeugt Öko-strom. 2005 wurden drei neue Turbinen und drei Stromgeneratoren eingebaut. Pro Jahr werden 2,3 Mill. kWh Strom ins Netz eingespeist. Das entspricht dem Jahresbedarf von 660 Dreipersonenhaushalten.

Die 1879 in Betrieb genommenen oberirdischen technischen Anlagen sind erhalten. Aus dem spätklassizistischen „Wasserschloss“ wurde ein Technikmuseum von europäischem Rang, darunter produziert eine hochmoderne Wasserkraftanlage Strom.

