Das Winterland vor der City-Galerie will noch größer werden

So sah es im Vorjahr auf dem Platz vor der City-Galerie aus: In diesem Jahr möchte der Betreiber eine deutlich größere Hütte aufstellen. Es ist die Doppelbock-Alm vom Plärrer.

Veranstalter Helmut Wiedemann möchte die vom Plärrer bekannte Doppelbock-Alm vor der City-Galerie errichten. Dann wäre der Platz aber deutlich länger belegt.

Von Michael Hörmann

„Winterland“ nennt sich eine Veranstaltung in der Vorweihnachtszeit auf dem Platz vor der City-Galerie. Es stehen Hütten. Es gibt zudem eine Eisstockbahn und eine 18,8 Meter lange Rodelbahn, die im Vorjahr erstmals zum Einsatz kam. Betreiber ist Helmut Wiedemann, der auf dem Augsburger Plärrer als Festwirt engagiert ist. Wiedemann betreibt das dritte Festzelt, die Doppelbock-Alm.

"Winterland" in Augsburg: Nun ist die Politik am Zug

Für das Jahr 2019, es ist ein Jubiläumsjahr von Winterland, wünscht Wiedemann eine Neuerung. Er möchte die Doppelbock-Alm auf dem Willy-Brandt-Platz aufstellen. Sie soll das Zentrum der Feierlichkeiten sein, die unter dem Motto „Zehn Jahre Augsburger Winterland“ stehen. Ohne Genehmigung der Stadt kann Wiedemann seine Pläne allerdings nicht umsetzen. Die Politik ist daher am Zug. Im zuständigen Allgemeinen Ausschuss müssen die Stadträte am Mittwoch darüber entscheiden, die Sondernutzung zu erlauben. Es würden dafür Gebühren von 15.000 Euro anfallen.

Die Verwaltung, die in diesem Fall von Ordnungsreferent Dirk Wurm vertreten wird, empfiehlt die Zustimmung. Die Doppelbock-Alm hätte andere Ausmaße als die bisherige Hütte. Es wäre im Obergeschoss ein zusätzlicher Gastraum vorhanden. Wiedemann sagt, diese Fläche wäre für Weihnachtsfeiern und Firmenfeiern gut geeignet.

Bis Neujahr soll das "Winterland" wieder dauern

Wiedemann will mit einem größeren Winterland keine zeitliche Verlängerung der Veranstaltung, Sie soll, wie immer geplant, an Neujahr enden. Start wäre in diesem Jahr am 21. November. Allerdings müsste damit gerechnet werden, dass der Auf- und Abbau der größeren Doppelbock-Alm deutlich länger dauern würde. Statt Mitte Januar wäre der Platz dann erst Anfang Februar komplett geräumt.

Das "Winterland" war in den Anfangsjahren umstritten. Zuletzt hatte sich die Aufregung gelegt.

