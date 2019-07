vor 19 Min.

Das ändert sich bald beim Kurzstrecken-Ticket in den Stadtteilen

Die Verbundpartner wollen vor allem auf die Wünsche ihrer Fahrgäste eingehen. Sie reagieren damit auf den Unmut nach der Tarifreform. Welche Verbesserungen es gibt

Die Wiedereinführung der Wochenkarte, Zustempeln für Abonnenten und neue Kurzstreckenzonen sind angekündigt: Im AVV-Tarifsystem gibt es zum 1.August 2019 etliche Änderungen, mit denen die Partner im AVV auf Wünsche der Fahrgäste reagieren. Denn die Tarifreform vom 1. Januar 2018 hatte viele Nutzer verärgert. Im Rahmen des Masterplans Luftreinhaltung wird Augsburg außerdem – und das als erste Stadt in Deutschland –, zum Jahreswechsel eine kostenlose City-Zone einführen.

Vor gut eineinhalb Jahren ist das neue Tarifsystem im Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) eingeführt worden. Es hat etwa durch ein 30-Euro-Monatsabo ab 9 Uhr, günstige Tageskarten und mehr Mitnahmemöglichkeiten für viele Fahrgäste Vorteile gebracht. Die Konsequenz: 2018 habe sich in Augsburg damit eine überdurchschnittliche Fahrgaststeigerung erzielen lassen. Für einige bedeutete die Reform allerdings auch Verschlechterungen. Kritik und Anregungen haben die Stadtwerke Augsburg (swa) aufgenommen, mit den Partnern im AVV diskutiert. Jetzt werden etliche Änderungen vorgenommen.

Vor allem für drei drängende Anliegen wurden, wie eingangs erwähnt, Lösungen im Sinne der Fahrgäste gefunden. Ab 1. August 2019 treten diese Änderungen nun in Kraft. Doch der AVV und die Stadt Augsburg widmen sich eigenen Angaben nach auch weiteren Anregungen der Fahrgäste und arbeiten konstant an Verbesserungen des Tarifsystems.

So wird etwa die Wochenkarte wieder eingeführt. Sie werde künftig für eine Zone 16,70 Euro, für zwei Zonen 24,40 Euro kosten. Das heißt: Sie ermöglicht für eine Kalenderwoche beliebig viele Fahrten im gewählten Geltungsbereich. Besonders in den Sommermonaten sei sie eine Erleichterung für die Fahrgäste, wenn sie etwa urlaubsbedingt keinen kompletten Monat den ÖPNV nutzen. Auch für Touristen und Augsburg-Besucher sei die Wochenkarte eine interessante Option.

Wer ein Abo der Zone 10 oder 20 hat und in die andere Zone fahren will, muss künftig nur einen Streifen statt wie seit der Tarifreform nötig zwei Streifen stempeln.

Das Kurzstreckenticket gilt seit der Tarifreform für eine Fahrt über fünf Haltestellen – die Einstiegshaltestelle mitgerechnet. In manchen Ortsteilen seien auf diese Weise allerdings wichtige Nahversorgungszentren nicht zu erreichen. Deswegen haben die Stadtwerke zur Kompensation die sogenannten Kurzstreckenzonen in einigen Stadtteilen eingeführt. Innerhalb dieser Zonen können die Fahrgäste alle Haltestellen mit dem Kurzstreckenticket anfahren, wenn sich die Starthaltestelle ebenfalls innerhalb der Kurzstreckenzone befindet.

Rück- und Rundfahrten sind nicht möglich. Es werden in fünf Stadtteilen Kurzstreckenzonen eingeführt: Bärenkeller, Firnhaberau, Inningen, Bergheim sowie vorübergehend auch in Hochzoll-Süd. Das Angebot endet, wenn ein neuer Supermarkt am Zwölf-Apostel-Platz eröffnet. Damit soll vor allem Senioren die Nahversorgung erleichtert werden. Die Haltestellen der Kurzstreckenzonen sind speziell gekennzeichnet. Informationen über die Kurzstrecken werden in den Stadtteilen an alle Haushalte verteilt.

Darüber hinaus werden die Angebote im Nahverkehr stetig weiterentwickelt und angepasst. So werden die Stadtwerke ab Oktober erstmalig in Deutschland eine Mobil-Flatrate anbieten, mit der Bus und Tram, sowie swaCarsharing und swaRad günstig als Flatrate genutzt werden können.

Ebenfalls einmalig in Deutschland wird ab 1. Januar 2020 die kostenlose City-Zone sein. Sie wird im Rahmen des Masterplans der Stadt Augsburg zur Luftreinhaltung in der Innenstadt eingeführt und soll insbesondere Parksuchverkehr vermeiden helfen. In einer Innenstadtzone mit neun Haltestellen ist die Nutzung von Bus und Tram kostenlos. Die Zone reicht von Königsplatz und Moritzplatz jeweils eine Haltestelle weiter, gilt vom Hauptbahnhof/Prinzregentenstraße bis Rathausplatz oder Ulrichsplatz und vom Staatstheater bis Theodor-Heuss-Platz oder Frölichstraße.

Dem AVV entstehen durch die Einnahmeausfälle Kosten. Diese betragen rund 880000 Euro jährlich. Dieses Defizit wird die Stadt Augsburg aus Zuschüssen des Freistaats kompensieren. (AZ)

