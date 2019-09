15:51 Uhr

Das alles hat die Americana 2019 in Augsburg zu bieten

Bei den sportlichen Wettkämpfen der Westernreiter spielen in einzelnen Kategorien auch Rinder eine wichtige Rolle bei der Americana 2019 in Augsburg.

Die Messe Americana 2019 in Augsburg kombiniert Einkaufserlebnisse mit einer Vielzahl an sportlichen Wettbewerben. Am Mittwoch geht es los. Das muss man wissen.

Von Michael Hörmann

Es ist bei dieser Veranstaltung auf dem Augsburger Messegelände einfach vieles anders als üblich. Dass Aussteller einen Tag vor Beginn einer Messe ihre Stände einräumen und für den letzten Schliff sorgen, ist normal. Dass allerdings auf dem Freigelände ein Pferd abgespritzt wird und wenige Meter entfernt davon ein paar Rinder nicht zu überhören sind, kommt eben nur auf der Americana vor.

Sie ist die führende Messe rund ums Westernreiten. „Die Westernfamilie Europas kommt in Augsburg zusammen“, sagen die Veranstalter Thilo Könicke und Henning Könicke von der Firma Afag Messen und Ausstellungen GmbH. Im Turnus von zwei Jahren findet die Americana in Augsburg statt. Am Mittwoch geht’s los. Die Veranstaltung, zu der 50.000 Besucher erwartet werden, dauert bis Sonntag, 8. September.

Die Americana kombiniert Einkaufsmöglichkeiten mit sportlichen Wettbewerben. Tagsüber geben Besucher Geld für Dinge aus, die ein Western- und Freizeitreiter für den eigenen Bedarf benötigt. Dazu gehören Stiefel, Hüte und Jeans sowie Produkte für Pferdepflege.

Wer Zubehör in größeren Dimensionen benötigt, wird ebenfalls fündig. Angeboten werden ferner Zugmaschinen, aber auch moderne Formen der Stalltechnik und komplette Reithallen. Wie viel Geld umgesetzt wird, hat der Veranstalter bei der Americana 2017 ermittelt. Demnach hat nahezu jeder Besucher eingekauft. 98 Prozent der 50.000 Gäste sollen nicht mit leeren Händen nach Hause gegangen sein. Im Durchschnitt gab jeder Besucher rund 395 Euro aus. Diese Zahl ergibt sich aus einer Befragung unter den Händlern.

Americana 2019 in Augsburg: Fast alle Besucher sind Reiter

Dass eine Veranstaltung für Westernreiter vor allem eine bestimmte Klientel anspricht, kann nicht überraschen. Neun von zehn Besuchern reiten, drei Viertel der Gäste haben selbst ein oder mehrere Pferde. „Wir stellen dabei fest, dass unsere Besucher auch weite Anfahrtswege in Kauf nehmen“, sagt Veranstalter Thilo Könicke. Eine Distanz von mehr als 300 Kilometer sei zwar nicht selbstverständlich, doch es würden immer mehr Besucher weit abseits von Augsburg kommen.

In der Halle 3 sind am Dienstagmittag Mitarbeiter der Firma Kenner-Store dabei, den Stand einzurichten. Das Reitsportgeschäft sitzt in Hallstadt bei Bamberg. „Wir wissen um die Vorzüge der Americana“, sagt Katharina Plank. Das Unternehmen gehört zu den 327 Ausstellern aus 14 Ländern, die in diesem Jahr vertreten sind. Laut Veranstalter sind nahezu alle führenden Anbieter vor Ort.

Jede Menge Westernstiefel: Katharina Plank richtet die Auslage her. Am Mittwoch beginnt die Americana im Augsburger Messezentrum. Bild: Silvio Wyszengrad

Sportlich interessant ist die Americana für Westernreiter. Teilnehmer aus über 20 Ländern sind dabei. Knapp 50 Entscheidungen stehen in den nächsten Tagen an. Spannung versprechen die abendlichen Shows am Freitag und Samstag, die bereits ausverkauft sind.

Americana: Öffnungszeiten und Parken

Um das zeitliche Zusammenspiel von Messebesuchern und Gästen der Abendshows zu verbessern, hat der Veranstalter die Öffnungszeiten ausgeweitet. Die Americana ist täglich von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet, die Abendshows beginnen um 19.30 Uhr. Messebesucher müssen dann nicht zwingend das Gelände verlassen, auch wenn die Messehallen nach 19.30 Uhr geschlossen werden. Auf dem Freigelände gibt es mehrere Imbissstationen und einen Westernsaloon, der bis weit nach Mitternacht geöffnet hat.

Parkmöglichkeiten am Messegelände sind begrenzt. Daher wird auswärtigen Besuchern empfohlen, auf die Parkplätze am Augsburger Fußballstadion auszuweichen. Parken kostet hier sechs Euro. Enthalten ist im Preis ein Bus-Shuttle zum Messegelände und zurück.

