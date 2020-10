12:45 Uhr

Das bewegen „Mein Augsburg“ und über 160 andere Stiftungen in der Stadt

Stiftungen für gute Zwecke haben in Augsburg eine 700 Jahre lange Tradition. „Mein Augsburg“ ist eine der jüngeren Einrichtungen. Sie feierte jetzt 20-Jähriges.

Von Stefanie Schoene

Die Idee zu „Mein Augsburg“ lieferte die ehemalige Bürgermeisterin Margarete Rohrhirsch-Schmid ( CSU). Sie war es, die im Jahr 2000 im Stadtgebiet einen spezifischen Bedarf an bürgernahen Investitionen in soziale und kulturelle Projekte bemerkte. „Rohrhirsch-Schmidt kam als Sozialreferentin viel rum und konnte genau sehen, wo es hakte“, erzählt Gerda Rutsche, die langjährige Tourismusdirektorin und Mitgründerin von „Mein Augsburg“. Zusammen mit Rohrhirsch-Schmid gehörte sie zu den Stifterinnen der ersten Stunde. Zwölf Jahre lang leiteten sie als Vorstände diese erste Bürgerstiftung Augsburgs.

In Augsburg gibt es derzeit 162 rechtsfähige Stiftungen. Die älteste, das Paritätische Hospitalstift, geht auf die Gründung des Heilig-Geist-Spitals im Jahr 1150 zurück. Zum Vergleich: München hat 1038 Stiftungen; damit liegt die Landeshauptstadt deutschlandweit hinter Hamburg (1445 Stiftungen) auf Platz zwei. Das Besondere bei Gemeinschaftsstiftungen wie „Mein Augsburg“: Jeder Augsburger kann mit einer einmaligen Zahlung von 2600 Euro einsteigen. Dafür erhält er Stimmrecht auf Lebenszeit. Einzelspenden sind hiervon unabhängig möglich, auch zweckgebunden. „Es ist gut, etwas zu geben, das den eigenen Tod überdauert. Deswegen bin ich Stifterin geworden“, sagt Gerda Rutsche.

Zum Jubiläum gab es ein Geschenk fürs Freiwilligen-Zentrum

Zum Jubiläumsempfang übergab die Stiftung dem Freiwilligen-Zentrum ein Lastenfahrrad im Wert von 5500 Euro. Ganz in Blau, mit Stiftungslogo und Motor. Wolfgang Krell, Leiter des Zentrums, ist beeindruckt. So eine Anschaffung habe er für die insgesamt etwa 1500 Freiwilligen, die im Zentrum koordiniert, geschult und motiviert werden, schon lange im Blick gehabt - allein, es fehlte das Geld. „Der Aufbau ist für 30 Kilo Last zugelassen. Damit lässt sich auch ein kompletter Infostand transportieren und schnell aufbauen“, erklärt er. Das Fahrrad soll auch von anderen Initiativen und Vereinen ausgeliehen werden können.

„Stiften ist etwas Nachhaltiges“, erklärte Oberbürgermeisterin Eva Weber beim Empfang unter den Arkaden des Schaezlerpalais. Schwerpunkte von „Mein Augsburg“ sind Kultur, Heimatpflege, Naturschutz und Denkmalpflege. Seit dem Jahr 2000 wurden insgesamt etwa 485.000 Euro an unterschiedliche Projekte ausgezahlt. Zu den Spuren, die die Organisation in der Stadt hinterlassen hat, zählen der Aufzug im Kleinen Goldenen Saal, mehrere Holzsitzinseln in der neuen Fußgängerzone, das Wasserrad am Schwalllech und den Publikumspreis beim Internationalen Violinwettbewerb Leopold Mozart.

Augsburger Stiftungen realisieren viele Projekte in der Stadt

Außerdem wurden in den letzten Jahren sowohl der Spielplatz im Botanischen Garten als auch der Wasserspielplatz der Youfarm nach Auskunft des Vorstandsvorsitzenden Georg Erdmann mit je 20.000 Euro sowie das Eingangsportal des Fugger- und Welser-Museums mit 36.000 Euro gefördert. Als die Feuerwehr im Winter 2002 die Wiesen am Roten Tor für eine natürliche Eisfläche unter Wasser setzte, ging dies samt Beleuchtung auf das Konto von „Mein Augsburg“. Der Kapitalstock, der zu Beginn von 44 Stiftern zusammengetragen wurde, lag 2002 bei 450.000 Euro. Inzwischen sind bei „Mein Augsburg“ 100 Einzelstifter, Unternehmen und Institutionen versammelt, das Kapital beträgt jetzt 800.000 Euro.

Das neue Wasserrad am Schwalllech wurde von der Stiftung "Mein Augsburg" mitfinanziert.

Viel Geld fließt in Bildung und in die Jugendarbeit anderer Initiativen. Zur kontinuierlichen Bildungsarbeit zählt der jährliche Schreibwettbewerb für die Augsburger Schulen, an dessen Ende jeweils die Produktion eines Buches mit den ausgezeichneten Texten steht. Und Generationen von Viertklässlern paukten mit dem Heimatkundebuch „Mein Augsburg“ die Topografie, Bevölkerung und Geschichten ihrer Stadt – ein Gemeinschaftsprojekt der Stiftung mit dem Wißner-Verlag. Auch in diesem Schuljahr wurde das Buch an hunderte Förder- und Grundschüler verteilt. „Schön ist es, wenn das Buch über die Kinder auch die Eltern mit dem Wissen über die Stadt erreichen kann“, erklärt Eva-Maria Müller vom Vorstand der Stiftung.

Das Buch wurde zuletzt 2006 überarbeitet. Eine Neuauflage sei angedacht, so die Kunsthistorikerin und freischaffende Verlagslektorin. Für dieses Jahr ist zudem die Neukonzeption der Schaufenster am Perlachturm geplant. „Damit werden wir uns wieder im Herzen der Stadt bemerkbar machen“, so Müller.

